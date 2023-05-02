Верховная Рада официально признала рашизм государственной идеологией России и обратилась в ООН

Депутаты призвали европейские институции, ООН и правительства и парламенты иностранных государств поддержать инициативу.

Депутаты Верховной Рады Украины приняли заявление, в котором официально признали государственную идеологию России как радикальную идеологию рашизма. Соответствующее решение поддержал 281 народный депутат. Подробности 2 мая сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Парламентарии обратились в международные организации с просьбой поддержать их заявление. ООН, ЕС и правительства демократических стран получат соответствующее обращение.

"Важное решение! Надо называть вещи своими именами", – отметил Гончаренко.

Голосование за признание рашизма государственной идеологией России Фото: Telegram/Алексей Гончаренко

Он подчеркнул, что в заявлении парламента говорится об обращении в Организацию Объединенных Наций, Европейский парламент, Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, Парламентскую Ассамблею Совета Европы, Парламентскую Ассамблею НАТО, правительства и парламенты иностранных государств. Украинские депутаты призвали мир поддержать осуждение идеологии, политики и практики рашизма, причинившего столько горя и страданий украинскому народу.

Гончаренко добавил, что в апреле прошлого года он подавал законопроект о запрете рашизма. Постановление сейчас было проголосовано народными депутатами.

Напомним, 17 марта российское издание "Медуза" сообщило, что глава Кремля Владимир Путин во время следующей кампании будет навязывать избирателям чувство долга перед государством, а также будет пытаться делать ставку на риторику о "нравственном превосходстве" РФ над другими странами. Вероятно, предвыборная кампания диктатора будет строиться на основе "идеологии консерватизма". Журналисты заявили, что "консервативную националистическую идеологию" для предвыборной кампании представители президента РФ начали прорабатывать еще в конце мая 2021 года еще до полномасштабного вторжения в Украину. Тогда в АП РФ решили, что тема антизападного консерватизма должна вытеснить продвижение идей "русского мира" в риторике чиновников и пропагандистов.