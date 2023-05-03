Джонсон призывает ускорить вступление Украины в НАТО вопреки угрозам Кремля

Британский политик считает, что запланированный на лето саммит НАТО в Вильнюсе покажет, справится ли Альянс с проверкой на выполнения всех обещаний, которые ранее давал Украине.

Экс премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал позицию российской пропаганды, которая утверждает, что вступление Украины в НАТО может стать провокацией для РФ. Об этом 3 мая сообщает издание PA Media.

Джонсон считает пропагандистские нарративы "глупостью" и призывает украинское правительство готовиться к присоединению к Альянсу как можно скорее.

По мнению экс-министра Британии, именно на саммите НАТО в Вильнюсе, который запланирован на июль 2023 года, можно будет увидеть, справится ли Альянс с выполнением своих обещаний в отношении Украины.

Также Джонсон задал вопрос о серьезности российской пропаганды министру иностранных дел Великобритании Джеймсу Клеверли, на что глава дипломатического ведомства ответил, что Украина уже получила приглашение на членство в НАТО, а потому позиция Альянса относительно возможного ее вступления открыта и ясна.

Также Клеверли отметил, что весь мир видел, что президент России Владимир Путин готов делать с Украиной, пока она не является членом НАТО.

"Ведь Путин показал, что он готов делать, когда Украина не является членом НАТО и потому, что Украина не является членом НАТО", – отметил глава МИД Британии.

Джонсон призывает мировых лидеров продолжить подготовку Украины для вступления в Альянс "ради ясности, стабильности и мира в Европе".

Напомним, 2 мая глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что решение о вступлении Украины в НАТО зависит от четырех стран-членов, одна из которых "особенно важна" и занимает особую роль в Альянсе.

Также 2 мая в Госдепе США сообщили, что поддерживают "политику открытых дверей" НАТО и будут делать все, чтобы у Украины были были средства защиты от агрессии РФ.