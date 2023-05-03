Как граждане Украины становятся наводчиками российских ракет по заданию ФСБ

В украинских судах слушаются десятки дел о наводчиках — судят граждан Украины,которые, сознательно или нет, передавали информацию оккупантам.

Россия использует собранную информацию для поиска целей, в частности, для ракетных обстрелов. Об этом рассказал Фокусу эксперт Медийной инициативы по правам человека Артур Прихно, который следит за судебными процессами, связанными с вооруженной агрессией РФ.

"Зачастую дела базируются на доказательствах того, что определенные лица передают информацию сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ). Содержание многих идентично: обвинение утверждает, что лица, представлявшиеся сотрудниками ФСБ, пишут гражданам Украины в Телеграме, дают определенные задачи: сходить посмотреть, где размещаются украинские войска, объекты, проверить, был ли обстрел эффективным. Во многих делах обвиняемые полностью признают свою вину и идут на соглашение со следствием, что является смягчающим обстоятельством. Но приговоры все равно связаны с реальным сроком заключения", — рассказывает Прихно.

В Киеве слушалось дело жительницы столицы Кристины Берестецкой, "активистки и волонтерки" организации "Созидательное общество", а по факту — обычной секты. Как установил суд, она выведывала информацию о расположении украинских военных и объектах критической инфраструктуры. В деле несколько эпизодов. В частности, Берестецкая собирала информацию об энергетических объектах и базах сил территориальной обороны, передавала через Телеграм человеку, который с ней связался из России. Как утверждает Берестецкая — раньше они знакомы не были. Следствие, впрочем, установило личность "связного" — но в материалах дела имя зашифровано.. Обвиняемая признала свою вину, которую прокуроры доказывали в суде скриншотами из гуглкарт. Приговорили Берестецкую к восьми годам лишения свободы. Приговор, правда, еще не вступил в законную силу, дело находится в апелляции.

Самым известным делом о наводничестве Артур Прихно называет дело прокурора, бывшего руководителя Николаевской окружной прокуратуры Геннадия Германа. Ему инкриминируют государственную измену. Герман обвиняется в наведении ракетных ударов на объект, где находились украинские военные. В результате ракетного удара по Николаеву погибли десятки человек. Защита Германа подчеркивает, что его обвиняют не в том, что он наводил, а в том, что передавал персональные данные погибших блогеру из России Юрию Подоляке. Подоляк родом с Сумщины, но живет в РФ и является фигурантом уголовного дела в Украине. Что касается Германа, то он находится под арестом, дело передано в суд — ожидается рассмотрение по существу. Но на судебные заседания уже приходят семьи погибших военных с портретами, требуя справедливого наказания.

Ранее контрразведка Службы безопасности сообщила о разоблачении и нейтрализации российской агентурной сети, корректировавшей ракетные удары в Донецкой области. Позже в Одессе СБУ задержала наводившего ракеты агента РФ.

Больше читайте в материале Фокуса "Наводчики российских ракет. Как граждане Украины помогают врагу наносить ракетные удары".