В Москве запретили запускать беспилотники – после атаки на Кремль

Запрет дронов в Москве появился на фоне заявления о ночной атаке БПЛА на Кремль.

В Москве вводится запрет на использование беспилотных летательных аппаратов — исключение составляют дроны, используемые по решению властей. Об этом мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, такое решение принято "для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов". Теперь для запуска дронов в столице в пределах внутренней границы МКАД необходимо специальное разрешение.

Также Собянин напомнил об административной и уголовной ответственности за несанкционированный запуск БПЛА. По ч. 2 ст. 11.4 КоАП (нарушение правил использования воздушного пространства) предусмотрены штрафы для граждан от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб. Уголовная ответственность наступает, если правонарушение повлекло по неосторожности тяжкий вред здоровью людей или их смерть.

Почему в Москве ввели запрет на использование дронов

Сразу после объявления Собянина в Кремле сообщили, что Украина ночью попыталась с помощью двух беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента Владимира Путина. Аппараты были выведены из строя. Никто не пострадал.

"Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет", – говорится в заявлении.

Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль Фото: Getty Images

Полеты БПЛА запретили и в других регионах РФ

По информации РБК, запуск беспилотников запретили почти 40 регионов РФ. Их власти аргументировали запрет указом президента от 19 октября 2022 года об установлении в разных субъектах четырех уровней реагирования: от уровня базовой готовности до военного положения (действует на оккупированных территориях: в "ЛНР", "ДНР", Херсонской и Запорожской областях).

Напомним, 3 мая в сети показали момент взрыва БПЛА на Красной площади. На кадрах видно, что над одним из зданий на Красной площади в Москве подымается дым, а очевидцы в местных пабликах сообщали о громких звуках взрыва. Позже на другом видео был показан непосредственно момент взрыва.

В этот же день ТАСС сообщало, что в атаке на нефтебазу в Краснодарском крае участвовали два дрона. Огонь распространился почти на 1,25 тысячи кв. метров на территории АО "Таманьнефтегаз".