"Миротворческая миссия" по Украине: Папа Римский удивлен, что о ней никто не знает

В Ватикане настаивают, что инициатива понтифика, направленная на мирное урегулирование полномасштабной войны, сработает. Однако подробности "миротворческой миссии" не разглашаются.

Украина и Россия были проинформированы о мирной миссии Папы Римского Франциска, хотя в СМИ обеих стран заявили, что не знают о такой. Об этом заявил Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин 3 мая, сообщает ANSA.

"Мирная миссия состоится. Я удивлен, что Киев и Москва сказали, что не знают об этом", – сказал государственный секретарь Ватикана журналистам.

Несколько дней назад Папа Франциск заявил, что Ватикан уже участвует в миротворческой миссии, направленной на прекращение конфликта между Россией и Украиной, детали которой, однако, не разглашаются.

"Миротворческая миссия" с участием Ватикана: что говорят в Украине

По данным издания CNN, в Киеве ничего не знают о "миротворческой миссии" Папы.

"Президент Зеленский не давал согласия ни на какие подобные обсуждения от имени Украины. Если переговоры и ведутся, то без нашего ведома и нашего благословения", — сказал журналистам украинский чиновник.

К слову, 30 апреля Папа Римский Франциск заявил о желании провести встречу с патриархом Русской православной церкви Кириллом. По словам понтифика, после начала вторжения РФ он только один раз общался с главой РПЦ по видеосвязи.

До этого, 12 апреля, напомним Франциск призвал мировых лидеров решать политические конфликты "при помощи ума, а не смертоносного оружия".

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила во время брифинга 1 мая, что Вашингтон осведомлен о попытках Ватикана содействовать мирному урегулированию российско-украинской войны.