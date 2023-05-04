Визит в "неуместный день": лидер партии фермеров в Нидерландах отказалась слушать Зеленского

Глава аграрной партии Каролин ван дер Плас проигнорирует выступление президента Украины в парламенте. По ее словам, 4 мая голландцы чтят память погибших во время Второй мировой войны, а визит Владимира Зеленского — не главное событие.

Лидер партии BoerBurgerBeweging (движение фермеров и граждан, аграрная политическая партия, — ред.) в Нидерландах Каролин ван дер Плас не будет слушать выступление президента Украины Владимира Зеленского в парламенте. Об этом политик написала в Twitter 4 мая.

В Нидерландах 4 мая чтят память гражданских и военных, погибших во время Второй мировой войны, подчеркнула глава партии.

По ее словам, сегодня — единственный день в году, когда мы вспоминаем "наших погибших на войне".

"Один день. Это должно быть главным 4 мая, а не Зеленский! То, что его визит должен состояться именно сейчас, я считаю неуместным. Я проинформировала главу Палаты представителей в начале этой недели, что не буду присутствовать на встрече с Зеленским", – заявила Каролин ван дер Плас.

Каролин ван дер Плас не будет на выступлении Владимира Зеленского

В 2023 году партия BoerBurgerBeweging победила на выборах почти во всех провинциях страны.

Другие депутаты не согласились с ван дер Плас. Представитель Народной партии за свободу и демократию Рубен Брекельманс называет бойкот визита главы дружественного государства не очень дальновидным шагом.

"Я напомню, что в российско-украинской войне погибли и 196 голландцев в рейсе MH-17. Украина является жертвой крупнейшего конфликта в Европе после Второй мировой войны", — добавил политик.

А член Палаты представителей Нидерландов Лиана ден Хан считает замечательным визит Владимира Зеленского именно 4 мая.

"Мы можем вместе подумать о том, насколько важны свобода и демократия. В Украине люди отдают жизни за свою страну и народ, как это делали мы. Нидерланды отличаются солидарностью и человечностью", — заметила она.

Визит Зеленского в Нидерланды: главные планы президента

Президент Украины прилетел в Нидерланды из финской столицы Хельсинки. Издание RTL Nieuws уточняет, что глава государства выступит в Гааге с речью "Нет мира без справедливости для Украины".

В планах у украинского президента — встреча с премьер-министром Марком Рютте и министром обороны Кайсой Оллонгрен.

Начальник полиции Амстердама Фрэнк Паау сказал, что Зеленский не будет присутствовать на Дне национальной памяти на центральной площади Дам в Амстердаме из соображений безопасности. Обычно в день памяти там собирается много людей.

Напомним, что Владимир Зеленский собирается прилететь в Германию 13 мая. Полицейские готовят серьезную операцию по обеспечению безопасности украинского лидера.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 3 мая заявил о необходимости физического устранения президента Украины. Бывший президент России так отреагировал на якобы атаку украинского дрона на Кремль.