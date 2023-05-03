Берлин готовится к визиту Зеленского: в правительстве недовольны рассекречиванием поездки, — СМИ

Немецкие СМИ сообщили о планах Владимира Зеленского посетить Германию 13 мая. Однако поездка оказалась под угрозой, ведь в украинском правительстве рассекречивание визита считают безответственным.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский прилетит в Германию 13 мая. Об этом со ссылкой на источники в службах безопасности написали 3 мая в немецком издании BZ.

"Президент прибудет в Германию по приглашению федерального президента", — сообщили журналистам неназванные собеседники.

В медиа рассказали, что берлинская полиция готовит масштабную операцию со шлагбаумами, проверкой документов, снайперами и собаками.

Журналисты Tagesspiegel направили запрос в полицию Берлина, и там подтвердили визит Зеленского 13 мая. Детали о мерах безопасности изданию не предоставили, однако отметили, что подготовка уже идет.

Поездка Зеленского в Берлин под угрозой

3 мая в медиа t-online со ссылкой на источники в украинском правительстве предупредили, что визит Зеленского в Германию может быть отменен. По данным журналистов, в Киеве "очень разочарованы" публичностью поездки.

"Очевидно, очень конфиденциальная информация о политике безопасности была намеренно опубликована из немецких источников", — отметили собеседники издания.

В материале говорится, что правительство считает безответственным рассекречивание планов президента, которое может "поставить под вопрос" его визит.

Напомним, 3 мая Владимир Зеленский ответил на обвинение в совершении покушения на Владимира Путина. Президент заявил, что Украина не атаковала лидера страны-агрессорки и объяснил почему.

Ранее в немецком СМИ передали слова канцлера Германии Олафа Шольца об ударах ВСУ по территории России. Он заявил, что Украина не должна использовать для этого оружие, предоставленное немцами.