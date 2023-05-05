"Мы не хотим войны", – Сийярто ответил на критику американского посла

По словам американского дипломата, глава венгерского МИД пять раз побывал в Москве с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В пятницу, 5 мая, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко раскритиковал американского посла Дэвида Прессмана, заявив, что тот занимается "пропагандой войны", тогда как Будапешт – на стороне мира. Об этом сообщает местное издание Telex.

"Мы понимаем, что, по словам посла Прессмана, мы должны заниматься войной. Так что это военная пропаганда. Это видно по плакатам, это видно и по его высказываниям, это видно по военной пропаганде. Но мы не просим об этом, потому что мы хотим иметь дело не с войной, а с миром. Мы не хотим войны, мы хотим мира", – заявил Сийярто.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что венгры понимают, что американцы пытаются втолкнуть их в военную пропаганду, в военный лагерь, но Будапешт принадлежит к лагерю мира.

Заявление Прессмана

Критика венгерского главы МИД была вызвана заявлением Дэвида Прессмана, сделанным накануне.

"К сожалению, в Венгрии с энтузиазмом говорят о некой псевдокультурной борьбе. В то же время по соседству идет настоящая война, где тысячи людей гибнут в агрессивной войне Владимира Путина", – сказал американский посол.

Он также добавил, что с начала войны Петер Сийярто пять раз посещал Москву для обсуждения энергетических вопросов, но ни разу не встретился со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, и пока другие страны решают стать независимыми от российской энергии, Венгрия продолжает отношения с "Газпромом".

Напомним, 5 мая экс-президент США Дональд Трамп выступил на Конференции консервативного политического действия в Будапеште. В своем обращении Трамп заявил, что сторонники консервативного мировоззрения ведут "историческую битву", а также назвал венгерского премьера "выдающимся лидером".

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Дональд Трамп должен был остаться у власти, тогда бы не было полномасштабной войны Украины с Россией. Орбан призвал Трампа вернуться и сделать Америку снова великой страной. Чиновник также сравнил либерализм с "биологическим оружием".