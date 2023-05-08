Отмена парадов победы в РФ – это повод подумать о войне на территории России, – эксперт

Российские власти попытаются создать идеально праздничную картинку для граждан в честь дня победы. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 65% россиян считают этот праздник самым важным.

Граждане России, которые не смогут выйти на парад 9 мая или акцию "Бессмертный полк", будут праздновать на кухне и обсуждать ситуации в стране. Праздник победы Кремль и пропагандисты будут создавать на телеэкранах, сказал Фокусу политолог Тарас Чорновил.

"Ну что будут делать россияне? Выпивать водку где-то на кухне и говорить: "что-то не так". Знаете, чего больше всего боятся россияне? Боятся они того, что война придет на территорию России — "к нам в дом". Причем не только снаружи, но и внутри начнутся религиозные, этнические конфликты. Отмена парадов, "бессмертных полков" может быть началом паники для россиян. Помните, как Сталин говорил, что войну нужно вести на чужой территории, а когда она пришла в Советский Союз, первое время страна была парализована", — комментирует Чорновил.

В то же время эксперты прогнозируют, что российские власти, несмотря на отмену парадов, будут пытаться создавать идеально праздничную картинку для своих граждан, считающих день победы самым важным праздником в году (по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 65% считают его таковым, уступает даже Новый год с 58%).

Так что однозначно праздник победы Кремль и пропагандисты будут создавать на телеэкранах. Как известно, россияне — жертвы телевидения, так что с экранов они точно увидят десятки "патриотических" флэшмобов, миллионы георгиевских лент, услышат патриотические песни и фильмы.

Ранее стало известно, что в 18 российских городах отменены парады на 9 мая.

Больше читайте в материале Фокуса "День без победы. Как Путин оставляет россиян без праздника 9 мая".