"Безопасность и солидарность": в 18 российских городах отменены парады на 9 мая (карта)

Торжественные мероприятия по случаю "Дня победы" также были отменены оккупационными властями в Крыму.

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От парадов отказались как в прифронтовых городах, так и в удаленных от линии фронта регионах. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает Верстка.

Например, отмену парада в Белгороде объяснили нежеланием "провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих" в центре города. В случае с Курском власти сослались на "текущую ситуацию", а губернатор Брянской области сообщил, что власти "не могут" провести парад, но не назвал причину.

РФ без парада: где отказались от 9-майского шествия

Проводить парады победы не будут в аннексированных крымских городах Керчь и Симферополь. По словам так называемого главы полуострова Сергея Аксенова, такое решение принято из "соображений безопасности". Также отменен парад и в Севастополе.

Кроме того, парадов не будет в удаленных от фронта Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске. В мэриях городов утверждают, что хотят выразить "солидарность с другими регионами страны, где по соображениям безопасности уже отменили праздничные мероприятия".

Напомним, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рекомендуют гражданским россиянам держаться подальше от военного парада в Москве 9 мая.

К слову, на парад к Путину в этом году приедет только один иностранный глава государства. Речь о президенте Кыргызстана Садыре Жапарове.

Вчера в Госдуме предложили защищать Кремль от БПЛА при помощи орлов. Российский парламентарий Алексей Журавлев предложил уничтожить офис президента и здание Верховной Рады, а также использовать птиц для защиты от дронов.