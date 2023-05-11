Диверсанты как ресурс: в России у Украины только ситуативные союзники, — эксперт

По мнению политолога Олега Лесного, россиян, совершающих так называемые "теракты" на складах и железнодорожных путях в РФ, не следует считать союзниками, поскольку "большинство из них воюют за свою империю".

Число взрывов на складах, подрывов железнодорожных путей, запусков беспилотников на территории России увеличивается. В большинстве чрезвычайных ситуаций РФ обвиняет Украину, но украинская сторона не принимает за них ответственность. Это делают разные российские протестные группы, которые выступают против Владимира Путина. Об этом 11 мая в комментарии Фокусу рассказал политолог Олег Лесной.

Он пояснил, что такие группы хотя и видимо действуют в интересах Украины, но их нельзя считать союзниками.

"Только ситуативными. Потому что большинство россиян воюют за свою империю. Сейчас их можно использовать как ресурс, но рассчитывать, что этот ресурс превратит Россию в демократическое государство — я сомневаюсь", — объясняет он.

Политолог убежден, что все они "не о демократическом развитии России", ведь они не говорят о "разрушении тюрьмы народов".

"Они не говорят о том, что надо дать волю всем 190 живущим в РФ народам. Я слышал, что кто-то хочет создать Сибирские объединенные штаты. Такая идея импонирует, потому что она показывает величие Москвы. И в Мордовии, и в Татарстане есть люди, которые видят себя без Москвы. Многие российские либералы после 2014 года прямо говорили, что в Украину они приедут строить правильную Россию, чтобы ее перенести туда, а Украину оставить младшим братом", — добавляет эксперт.

Напомним, что 3 мая 2 БПЛА атаковали башню Кремля. Некоторые западные аналитики предполагают, что удар беспилотников имел символические цели и был направлен на ослабление власти Кремля, а также на демонстрацию уязвимости России.

Также напомним, что 1 мая местные власти Брянской области официально подтвердили информацию о схождении в результате подрыва рельсов поезда с нефтепродуктами.

Больше читайте в материале Фокуса " Диверсионная деятельность или партизанская война: кто стоит за взрывами в РФ ".