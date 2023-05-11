Диверсионная деятельность или партизанская война: кто стоит за взрывами в РФ

Подрыв пути и поездов, складов и башен связи, запуск беспилотников. Число чрезвычайных ситуаций, происходящих на территории РФ, еженедельно растет. И если раньше большинство взрывов и пожаров происходило вблизи украинской границы, то сейчас они происходят в глубинке. Фокус разбирался, почему России выгодно обвинять Украину во всех чрезвычайных ситуациях на своей территории, и могут ли быть к ним причастны местные партизаны.

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С начала мая в России раздалось несколько взрывов на инфраструктурных объектах. К примеру, 1 мая произошло сразу два события. Первое – в Ленинградской области. Там была взорвана линия электропередачи. Кто совершил диверсию — неизвестно, стражи порядка заявили, что видели машину вероятных диверсантов, которую теперь ищут. В тот же день в Брянской области на железнодорожной ветке Новозыбков — Гомель сработало взрывное устройство. В результате сошел с рельсов и вспыхнул грузовой поезд. Рядом образовалась воронка глубиной более двух метров. Причастных к этой диверсии найти также не удалось, хотя о поисках заявила как полиция, так и Федеральная служба безопасности.

В ночь на 3 мая пылало не только в Москве на Красной площади, куда прилетел неизвестный беспилотник, но и под Таманью — там вспыхнул резервуар с нефтепродуктами. Площадь пожара на нефтебазе превысила 1,2 тыс. кв. м, к тушению привлекли 200 спасателей и пять пожарных поездов. Причина возникновения огня неизвестна, однако ряд медиа заявил об атаке дрона.

Как и накануне в оккупированном Крыму, где в Севастополе в Казачьей бухте вспыхнули цистерны с топливом. Пожар охватил площадь более 2000 кв. м., уничтожено более десяти резервуаров с нефтепродуктами.

После начала войны участились и аварии и взрывы на железной дороге.

Подрыв поездов, пожары на складах. Зачем Россия обвиняет Украину

Все эти и еще два десятка подобных случаев российские власти связывают с действиями украинских диверсантов — мол, "на территории России действуют несколько диверсионных групп с отлаженными каналами снабжения, основными и резервными базами, сообщниками из местных".

Украина ответственность на себя не берет и указывает на Россию — это она совершает провокации.

России важно обвинять в каждом таком событии Украину, чтобы то российское пушечное мясо, сидящее у телевизоров, начало бояться Фото: lenta.ua

В частности, о провокациях говорит советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он отмечает: "История об украинских ДРГ в России — это классическая провокация. Совершенно сознательная. Россия хочет испугать своих, чтобы за год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность. Тем временем партизанское движение в России становится сильнее и агрессивнее ".

В то же время, политолог Олег Лисный в комментарии Фокуса говорит, что подобные обвинения — это "новости" для собственной аудитории.

"России важно обвинять в каждом таком событии Украину, чтобы то российское пушечное мясо, которое сидит у телевизоров, начало бояться, — отмечает он. — И здесь государство предлагает выход: чтобы не бояться — иди воевать. Кто-то идет, кто-то убегает. Но создается такое объединение перепуганных, которые верят в фашистов. И Россия работает со страхами — люди зомбируются, в украинцах видят врагов, которых нужно уничтожать".

Кто взял ответственность за диверсии в России

Между тем, на территории России действует несколько российских организаций, которые время от времени берут на себя ответственность за подрыв путей и разбор рельсов, пожары на нефтебазах и в военкоматах.

Среди них — "Русский добровольческий корпус". Именно они заявили, что в начале марта 2023 на территории села Любечане Климовского района Брянской области обстреляли машину. Вскоре после инцидента в телеграмм-канале появилось видео с двумя мужчинами в камуфляже. Один из них заявил, что "Добровольческий корпус" перешел государственную границу России, чтобы продемонстрировать, что "люди с оружием могут бороться с режимом".

Один из мужчин – 38-летний москвич Денис Никитин. Он, по данным российских журналистов, учился в Европе, в 2017 году переехал в Украину.

"Русский добровольческий корпус" взял на себя ответственность за определенные операции в российском пограничье Фото: Скриншот

Еще одна организация – левые радикалы, которые называют себя "Боевой организацией анархо-коммунистов". Ее участники сохраняют анонимность и выступают против вторжения России в Украину. Они, например, взяли на себя ответственность за разбор рельсов на железной дороге, ведущей к воинской части под городом Киржач во Владимирской области в июне 2022 года. Там же расположен 51-й арсенал главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России. По замыслу активистов, их операция должна приостановить движение поездов с техникой и оружием для российских войск в Украине.

С режимом Путина взялась бороться и "Национальная республиканская армия" (НРА). Ее название прозвучало из уст бывшего депутата госдумы РФ Ильи Пономарева в августе 2022 года. Он заявил, что эта группировка стоит за убийством Дарьи Дугиной, дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина. Они же, по его словам, совершили серию поджогов военных объектов в РФ.

"Группа является подпольным партизанским движением против вторжения в Украину и путинизма. Они координируют усилия сопротивления через соцсети и также выступают за свержение нынешнего российского правительства", — пояснил исследователь Militant Wire Алек Бертина в комментарии журнала Newsweek.

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Сегодня украинские эксперты говорят, что этих и других партизан объединяет оппозиция Путину, но они очень отличаются идеологически.

Политолог Лисный обращает внимание, что такие люди хотя и могут быть украинскими союзниками, но только ситуативными. Ибо большинство россиян воюют за свою империю. "Сейчас их можно использовать как ресурс, но рассчитывать, что этот ресурс превратит Россию в демократическое государство — я сомневаюсь", — говорит эксперт. Он убежден: все эти движения не о демократическом развитии России, они не говорят о "разрушении тюрьмы народов".

"Они не говорят, что надо дать волю всем 190 живущим в РФ народам. Я слышал, что кто-то хочет создать Сибирские объединенные штаты. Такая идея импонирует, потому что она не показывает величие Москвы. И в Мордовии, и в Татарстане люди, которые видят себя без Москвы. Многие российские либералы после 2014 года прямо говорили, что в Украину они приедут строить правильную Россию, чтобы ее перенести туда, а Украину оставить младшим братом", — добавляет эксперт.

Главная идеология для россиян – сохранить империю

"В результате войны на территории России начали появляться ячейки, отдельные личности, группы, которые обслуживают интересы не Украины. Некоторые нам симпатизируют, или симпатизируют идее России без Путина. Но они не являются нашими союзниками. Скорее они борются за свое место под российским солнцем. Другие — являются сторонниками более жестокого поведения по отношению к нам, и таким образом пытаются подтолкнуть Кремль действовать решительно, — продолжает Олег Лисовый. — Мы же не знаем, как в таком защищенном месте как Красная площадь появился дрон: была ли это работа местных диверсантов, или людей, которые хотели бы видеть жесткий ответ на якобы украинские действия — применить ядерное оружие, ударить по Вашингтону. Но украинского следа там точно не было".

Политолог Тарас Чорновил обращает внимание, что в России существует несколько протестных ветвей.

"Прежде всего гнилые либералы, которые либо выехали и пытаются сохранить Россию, подвинув Путина, либо остались внутри страны и считают своей главной задачей — сделать какое-то заявление, получить 7-8 лет тюрьмы и сидеть их, считая, что они великие герои, — объясняет он. — Эта "либеральщина" является абсолютно нейтральным средством протеста, которого у Путина не боятся. А есть деструктивная часть. Например, Илья Пономарев, который пробует изобразить имитацию большого мощного скоординированного партизанского движения в РФ. Такого нет. Но сам факт, что об этом говорят, наводит страх на российский истеблишмент: война перейдет на территорию России, начнется партизанская, а потом и гражданская".

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Но при этом Чорновил все же уверен, что на территории России развивается диверсионное движение.

"К нему можно относить людей из достаточно радикальной среды: футбольные фанаты, националисты, анархисты, анархо-синдикалисты, расисты, — продолжает Чорновил. — Они все очень разные. Все они ненавидят Путина за то, что он разваливает Россию. Например, часть ненавидят его с чисто расистских позиций, потому что "он отдал Россию чеченам, мусульманам, мечети открывают, храмы закрывают".

Еще одну часть Чорновил называет попутчиками: "Они реально желают победы Украине, делая определенные диверсионные акции, направляют их в те направления, которые нам могли бы помочь. Скажем, на железной дороге. Подрывы на железной дороге — точно в нашу пользу. Но такие протестующие — нам точно не союзники, у нас с ними контакта нет, они попутчики. Да, они хотят, чтобы Украина победила, а потом они стремятся строить свою Россию. А мы хотим, чтобы Россия развалилась".

Под влиянием украинских сил

При этом эксперты не сомневаются, что часть так называемых чрезвычайных ситуаций в РФ или халатность россиян, или дело украинских спецслужб.

"Украина ведет боевые действия только на своей территории. Такой считается и оккупированный Крым — там мы можем взрывать, сжигать, уничтожать. Все, что происходит на территории России, — это пример того, как Россия не может справиться с последствиями войны. Например, из-за санкций россияне не могут менять детали, поэтому страдают противопожарные системы. Может идти речь и о простой халатности — мы видели, как падали самолеты, как падали бомбы на территорию РФ", — говорит Лисный.

Однако такие инциденты, кто бы ни был их "автором" — случай, российские диверсанты или украинские партизаны, вызывают беспокойство в Кремле. Чорновил вспоминает о совещании Путина с силовиками.

Путин требует громких задержаний и арестов диверсантов Фото: kremlin.ru

"Я знаю, что недавно такая была. И по утечкам информации понятно, что в Кремле хотят видеть задержания, но они не знают, кого и где искать и арестовывать. Иначе эти настроения внутри страны будут только расти, как и количество подрывов. Может быть, даже энергетический коллапс, потому что подразделение ОМОНа не поставишь под каждой опорой ЛЭП, а взрывы попробовали — действуют. На день часть Ленинградской области выпала из энергетического обеспечения", — добавляет эксперт.

Между тем, в России еще в конце 2022 года был принят закон об установлении уголовной ответственности за различные формы причастности к диверсионной деятельности. "За склонение, вербовку или иное вовлечение в диверсионную деятельность, а так же финансирование диверсии" грозит лишение свободы от 10 лет вплоть до пожизненного.