Рельсовая война: главной "подрывной" силой в России стали анархо-коммунисты — СМИ

По информации издания, помимо анархистов диверсии устраивают и националисты, а также люди без четко выраженной идеологии. Всех их объединяет желание приблизить крах путинского режима.

Российское издание The Insider, проанализировав информацию в открытых источниках, подсчитало, что с марта по июнь в России сошли с рельсов 63 товарных поезда — почти в полтора раза больше, чем за такой же период 2021 года. Издание отмечает, что власти стараются скрывать диверсии на железной дороге, утверждая, что большая часть аварий связана с плохим состоянием путей. Однако нельзя не заметить, что чаще всего крушения поездов происходят на западе страны, некоторые аварии произошли рядом с военными частями.

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В некоторых случаях скрыть правду просто невозможно, например, когда взрываются мосты. The Insider напоминает о нескольких таких случаях. 12 апреля это произошло в селе Титовка Белгородской области на границе с Украиной.

"На фотографиях с места происшествия видно, что железнодорожное полотно выгнулось вверх, рельсы заржавлены, пролет моста упал вниз", — пишет издание.

21 апреля также в Белгородской области на станции "Крейда" произошла новая авария — с рельсов сошел товарный поезд. 1 мая губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о диверсии на железнодорожном мосту.

В конце мая стало известно, что ФСБ разыскивает членов "Боевой организации анархо-коммунистов" (БОАК), которые якобы готовили диверсию на железнодорожных путях в подмосковном Сергиевом Посаде. Диверсанты выкрутили восемь гаек и частично развели рельсы, которые вели к войсковой части 14258. The Insider отмечает, что там располагается секретный учебно-тактический центр 12-го главного управления Минобороны, отвечающего за ядерную безопасность России.

[ + – ] В 2022 году чаще всего крушения поездов происходят на западе России

Какие диверсии устраивают анархо-коммунисты?

В отличие от спецслужб, журналистам удалось найти представителей этой организации. Они рассказали, что на их счету также задержка поездов, ведущих еще к одной военной части в районе Киржача Владимирской области. В в/ч 55443 расположен арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ.

"К сожалению, диверсия была обнаружена вечером 25 июня. Тем не менее даже в таком виде диверсия нанесла вред противнику, задержав передвижение составов с военным оборудованием и причинив экономический ущерб в связи с необходимостью восстановления ж/д путей", — сказали представители ячейки.

The Insider называет анархо-коммунистов наиболее активной "подрывной" силой в России. Издание выяснило, что после российского вторжения в Украину они создали в Telegram несколько каналов. В них публиковали инструкции о том, как задержать поезда или устроить диверсию на железной дороге — как разобрать рельсы и не попасться, также там отчитывались об успешных операциях.

Из сообщений стало известно, что анархо-коммунисты взяли на себя ответственность не только за железнодорожные диверсии, но и за поджоги вышек мобильной связи и машин пособников режима. Для координации и привлечения новых членов анархисты запустили бот, с помощью которого можно анонимно записаться в ячейку в своем городе.

Почему выбрали главной целью железные дороги?

Члены организации рассказали The Insider, что БОАК существует несколько лет. После начала российской агрессии, они ознакомились с опытом белорусских партизан и решили действовать также.

"Саботаж на железной дороге — это относительно простой в исполнении и весьма эффективный способ нанести урон армии противника. Причем с минимальным риском для гражданских, при правильном исполнении", — отметили анархо-коммунисты.

[ + – ] В методичках БОАК сказано, например, как обмануть систему, чтобы диспетчер не обнаружил размыкание рельса

Они уверены, что любые помехи и задержки в снабжении и коммуникации мешают работе военной машины, которая может испытывать из-за этого нехватку техники и боеприпасов на поле боя.

"А если же удастся пустить поезд под откос, на что мы рассчитываем, то техника не просто задержится, она повредится. Также повредятся поезда, железнодорожные пути и так далее, — говорят собеседники издания. — Все это может серьезно ослабить вооруженные силы России и оказать влияние на то, как скоро война прекратится".

При этом они утверждают, что разработанная ими методика позволяет предотвратить аварии пассажирских поездов, поэтому мирные граждане от их действий не пострадают.

Что представляет собой движение анархо-коммунистов?

Движение партизан-анархо-коммунистов децентрализовано, его участники считают, что это играет на руку их личной безопасности, делая их неуловимыми, однако затрудняет подсчет общей численности участников БОАК. По их прикидкам, в апреле на территории России действовало от 20 до 40 таких ячеек, с тех пор их количество скорее всего возросло.

По словам представителя организации, мелкие диверсии — повреждение рельсовых шкафов, светофоров, намотка проволоки — обычно проходят мимо СМИ. Деньги на нужды боевой группы пытаются собирать через донаты в сети.

В БОАК увтерждают, что рельсовая война не требует специальной подготовки, всю информацию о том, как устроить диверсию, партизаны берут из давно подготовленных методичек.

Кто еще принимает участие в партизанском движении?

The Insider отмечает, что среди российских партизан есть не только анархо-коммунисты, диверсии иногда устраивают люди без четкой идеологии. Издание приводит в пример Егора, участника ячейки, которая взяла на себя ответственность за поджог автомобиля Натальи Абиевой, основательницы фонда для помощи российским солдатам, воюющим против Украины. По его словам, в ячейку входят и анархисты, и националисты. Всех их объединяет лишь одно — протест против действий российской власти. "Мы — антисистемная организация, в тонкостях политического управления будем разбираться после того, как режим падет или хотя бы ослабнет, — говорит Егор. — Путин отбирает у России будущее, если мы увязнем в политических спорах сегодня, завтра нас уже не будет… Бездействие — это согласие жить под властью мерзких тварей до конца жизни. Такого ли будущего мы хотим?".

Напомним, ранее Фокус рассказывал о том, как белорусские партизаны сопротивляются оккупационному режиму, устраивая диверсии на железной дороге и кибератаки.

Также сообщалось, что в Беларуси трем "рельсовым партизанам" грозит смертная казнь.