Рейкова війна: головною "підривною" силою в Росії стали анархо-комуністи, — ЗМІ

За інформацією видання, крім анархістів, диверсії влаштовують і націоналісти, а також люди без чітко вираженої ідеології. Всіх їх поєднує бажання наблизити крах путінського режиму.

Російське видання The Insider, проаналізувавши інформацію у відкритих джерелах, підрахувало, що з березня по червень у Росії зійшли з рейок 63 товарні потяги — майже в півтора раза більше, ніж за такий же період 2021 року. Видання зазначає, що влада намагається приховувати диверсії на залізниці, стверджуючи, що більшість аварій пов'язані з поганим станом шляхів. Однак не можна не помітити, що найчастіше аварії потягів відбуваються на заході країни, деякі аварії сталися поряд із військовими частинами.

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У деяких випадках приховати правду просто неможливо, наприклад коли вибухають мости. The Insider нагадує про кілька таких випадків. 12 квітня це сталося у селі Титівка Бєлгородської області на кордоні з Україною.

"На фотографіях з місця події видно, що залізничне полотно вигнулося вгору, рейки заіржавлені, проліт мосту впав униз", — пише видання.

21 квітня також у Бєлгородській області на станції "Крейда" сталася нова аварія — з рейок зійшов товарний потяг. 1 травня губернатор Курської області Роман Старовойт розповів про диверсію на залізничному мості.

Наприкінці травня стало відомо, що ФСБ розшукує членів "Бойової організації анархо-комуністів" (БОАК), які нібито готували диверсію на залізничних коліях у підмосковному Сергієвому Посаді. Диверсанти викрутили вісім гайок і частково розвели рейки, які вели до військової частини 14258. The Insider зазначає, що там знаходиться секретний навчально-тактичний центр 12-го головного управління Міноборони, яке відповідає за ядерну безпеку Росії.

[ + – ] У 2022 році найчастіше аварії потягів відбуваються на заході Росії.

Які диверсії влаштовують анархо-комуністи?

На відміну від спецслужб журналістам вдалося знайти представників цієї організації. Вони розповіли, що на їхньому рахунку також затримка потягів, які ведуть ще до однієї військової частини в районі Кіржача Владимирської області. У в/ч 55443 розташований арсенал Головного управління ракетно-артилерійського Міноборони РФ.

"На жаль, диверсію виявлено ввечері, 25 червня. Проте навіть у такому вигляді диверсія завдала шкоди противнику, затримавши пересування складів з військовим обладнанням і завдавши економічних збитків у зв'язку з необхідністю відновлення залізничних шляхів", — сказали представники осередку.

The Insider називає анархо-комуністів найактивнішою "підривною" силою в Росії. Видання з'ясувало, що після російського вторгнення до України вони створили в Telegram кілька каналів. У них публікували інструкції про те, як затримати потяги чи влаштувати диверсію на залізниці — як розібрати рейки й не попастися, також там звітували про успішні операції.

З повідомлень стало відомо, що анархо-комуністи взяли на себе відповідальність не лише за залізничні диверсії, а й за підпали веж мобільного зв'язку та машин посібників режиму. Для координації та залучення нових членів анархісти запустили бот, за допомогою якого можна анонімно записатися у своєму місті.

Чому вибрали головною метою залізниці?

Члени організації розповіли The Insider, що БОАК існує кілька років. Після початку російської агресії вони ознайомилися з досвідом білоруських партизанів і вирішили діяти також.

"Саботаж на залізниці — це відносно простий у виконанні й дуже ефективний спосіб завдати шкоди армії противника. Причому з мінімальним ризиком для цивільних, за правильного виконання", — зазначили анархо-комуністи.

[ + – ] У методиках БОАК сказано, наприклад, як обдурити систему, щоб диспетчер не виявив розмикання рейки

Вони впевнені, що будь-які перешкоди та затримки в постачанні та комунікації заважають роботі військової машини, яка може через це відчувати нестачу техніки та боєприпасів на полі бою.

"А якщо ж вдасться пустити потяг під укіс, на що ми розраховуємо, то техніка не просто затримається, вона пошкодиться. Також пошкодяться потяги, залізничні колії й так далі, — кажуть співрозмовники видання. — Все це може серйозно послабити збройні сили Росії і вплинути на те, коли війна припиниться".

Водночас вони стверджують, що розроблена ними методика дозволяє запобігти аваріям пасажирських потягів, тому мирні громадяни від їхніх дій не постраждають.

Що таке рух анархо-комуністів?

Рух партизан-анархо-комуністів децентралізований, його учасники вважають, що це грає на руку їхній особистій безпеці, роблячи їх невловними, проте ускладнює підрахунок загальної кількості учасників БОАК. За їхніми прикидками, у квітні на території Росії діяло від 20 до 40 таких осередків, відтоді їх кількість, найімовірніше, зросла.

За словами представника організації, дрібні диверсії — пошкодження рейкових шаф, світлофорів, намотування дроту — зазвичай проходять повз ЗМІ. Гроші на потреби бойової групи намагаються збирати через донати в мережі.

У БОАК стверджують, що рейкова війна не потребує спеціальної підготовки, всю інформацію про те, як влаштувати диверсію, партизани беруть із давно підготовлених методик.

Хто ще бере участь у партизанському русі?

The Insider зазначає, що серед російських партизанів є не лише анархо-комуністи, диверсії іноді влаштовують люди без чіткої ідеології. Видання наводить приклад Єгора, учасника осередку, який узяв на себе відповідальність за підпал автомобіля Наталії Абієвої, засновниці фонду для допомоги російським солдатам, що воюють проти України. За його словами, до осередку входять і анархісти, і націоналісти. Усіх їх поєднує лише одне — протест проти дій російської влади. "Ми — антисистемна організація, в тонкощах політичного управління розбиратимемося після того, як режим впаде або хоча б ослабне, — каже Єгор. — Путін відбирає в Росії майбутнє, якщо ми загрузнемо в політичних суперечках сьогодні, завтра нас уже не буде... Бездіяльність — це згоду жити під владою мерзенних тварюк до кінця життя. Чи такого майбутнього ми хочемо?"

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, як білоруські партизани опираються окупаційному режиму, влаштовуючи диверсії на залізниці та кібератаки.

Також повідомлялося, що в Білорусі трьом "рейковим партизанам" загрожує смертна кара.