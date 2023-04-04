"Лично против Татарского": партизаны взяли на себя ответственность за взрыв в Питере

В питерской колонне "Национальной Республиканской Армии" заявили, что случай никак не повлиял на мирных жителей, так как их там не было. Все присутствующие — "входят в число активных сторонников войны".

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Ответственность за взрыв в кафе в Петербурге, вследствие которого погиб "военкор" Владлен Татарский, взяла на себя местная колонна "Национальной Республиканской Армии". Такое заявление сегодня, 4 апреля, опубликовал телеграм-канал "Роспартизан".

Там заявили, что акция была организована лично против Татарского и группы активистов, поддерживающих войну в Украине.

"Мы организовали и осуществили акцию 2 апреля 2023 года против группы Z-активистов и лично против известного поджигателя и пропагандиста войны, военного преступника Максима Фомина, известного как Владлен Татарский. Данная акция подготовлена и осуществлена нами автономно, и мы не имеем связи и не получали помощи ни от каких иностранных структур и тем более спецслужб", — заявили в организации.

Партизаны акцентировали на том, что случай никак не повлиял на мирных жителей, так как их там не было. Все присутствующие — "входят в число активных сторонников войны". Также активисты попросили о правовой помощи Дарье Треповой.

Напомним, сегодня, 4 апреля, Дарье Треповой предъявили обвинение в "совершении теракта и незаконном ношении взрывчатых устройств". До 2 июня 2023 года она будет находиться в СИЗО.

По версии российского Национального антитеррористического комитета, к убийству Владлена Татарского якобы причастны спецслужбы Украины и представители Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.