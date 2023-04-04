"Особисто проти Татарського": партизани взяли на себе відповідальність за вибух у Пітері

У пітерській колоні "Національна Республіканська армія" заявили, що випадок ніяк не вплинув на мирних жителів, оскільки їх там не було. Усі присутні — "входять до складу активних прихильників війни".

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Відповідальність за вибух у кафе в Петербурзі, внаслідок якого загинув воєнкор Владлен Татарський, взяла на себе місцева колона Національної Республіканської Армії. Таку заяву сьогодні, 4 квітня, опублікував телеграм-канал "Роспартизан".

Там заявили, що акція була організована особисто проти Татарського та групи активістів, які підтримують війну в Україні.

"Ми організували та здійснили акцію 2 квітня 2023 року проти групи Z-активістів та особисто проти відомого пропагандиста війни, воєнного злочинця Максима Фоміна, відомого як Владлен Татарський. Цю акцію підготовлено і здійснено нами автономно, і ми не маємо зв'язку і не отримували допомоги від жодних іноземних структур, тим паче спецслужб", — заявили в організації.

Партизани наголосили на тому, що випадок ніяк не вплинув на мирних жителів, бо їх там не було. Усі присутні — "входять до списку активних прихильників війни". Також активісти попросили про правову допомогу Дар'ї Трепової.

Нагадаємо, сьогодні, 4 квітня, Дар'ї Треповій пред'явили звинувачення у "вчиненні теракту та незаконному носінні вибухових пристроїв". До 2 червня 2023 року вона перебуватиме у СІЗО.

За версією російського Національного антитерористичного комітету до вбивства Владлена Татарського нібито причетні спецслужби України та представники Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.