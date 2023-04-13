За Украину и хотят свернуть Путина: СМИ назвали главные партизанские структуры в России

Подпольщики различаются идеологически — от крайне левых анархо-коммунистов и ультраправых неофашистов. Одни заняты диверсиями на железных дорогах, другие ликвидируют сторонников войны с Украиной, говорят западные военные эксперты.

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Минимум четыре партизанских организации действуют в России и ведут войну с режимом ее президента Владимиром Путиным. Об этом написал журнал Newsweek 13 апреля, пообщавшись с экспертами, которые провели исследование групп и представителей структур.

Соучредитель исследовательской сети Militant Wire, эксперт Лукас Уэббер уверен, что Россия сталкивается с разнообразными угрозами трансграничных диверсионных сил и местных партизан.

"В некоторых случаях российские партизанские группы связаны с Украиной — это очень затрудняет предотвращение и перехват для российских спецслужб", — сказал он.

Партизан объединяет оппозиция Путину, но они сильно различаются идеологически. Там присутствуют крайне левые анархо-коммунисты и ультраправые неофашисты. Их тактика разнообразна: некоторые заняты диверсией на железных дорогах, другие ликвидируют видных сторонников войны с Украиной.

"Эта деятельность не ограничивается Россией, а распространяется на Беларусь и оккупированные украинские территории" — добавил Уэббер.

"Руcский добровольческий корпус" и связи с "Азовом"

Первая в списке — возглавляемая крайне правым идеологом Денисом Никитиным организация "Российский добровольческий корпус" (РДК). Ее представители получили известность "вторжениями" в Брянскую область и организации покушения на известного российского бизнесмена Константина Малофеева.

"РДК активно сражается на стороне украинских вооруженных сил, а части группировки сражались на стороне национальной гвардии, действующих непосредственно под командованием Киева. Лидер группы Никитин прямо заявил, что Брянская операция была одобрена украинскими властями, а ее бойцы последние несколько месяцев выкладывали видео с поля боя", — комментирует Уэббер.

Newsweek пишет, что некоторое время Денис Никитиным жил в Германии, прежде чем переехать в Украину в 2017 году. Там он установил связи с представителями "Азова".

Возможно, РДК официально интегрирован в силы территориальной обороны Украины, группа снабжается и использует оружие из арсенала украинских военных, добавил он.

Национальная республиканская армия (НРА) — за свержение Путина

Данная организация приобрела известность в августе 2022 года после того, как находящийся в изгнании российский депутат Илья Пономарев заявил, что эта группировка стоит за убийством российской пропагандистки Дарьи Дугиной, дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина. Пономарев утверждал, что НРА стояла за серией поджогов военных объектов в РФ.

Исследователь Militant Wire Алек Бертина сказал, что Пономарев выступает общественным представителем группы и "является одним из единственных людей, которых можно явно отнести к НРА.

"Группа представляет собой подпольное партизанское движение против вторжения в Украину и путинизма. Они координируют усилия сопротивления через соцсети и также выступают за свержение нынешнего российского правительства", — пояснил Бертина.

Пономарев в общении с изданием заявил об отсутствии каких-либо связей НРА с иностранными правительствами или организациями.

"На самом деле есть только Илья Пономарев и социальные сети, связанные с НРА, которые утверждают, что группировка несет ответственность за убийства Дугиной и [российского военкора Владлена] Татарского", — добавил исследователь.

Боевые анархо-коммунисты разрушают железнодорожную логистику ВС РФ

Крайне левая Боевая организация анархо-коммунистов (БОАК) существовала до начала полномасштабной войны в Украине, ее блог существует с сентября 2020 года.

Соучредитель Militant Wire Томас Лорд называет это группу самой заметной из всех российских повстанческих движений — ее члены регулярно публикуют доказательства атак на инфраструктуру.

"Различные группы заявляют о детонации самодельных взрывных устройств на железных дорогах. БОАК объявил кампанию по нападению на железнодорожные узлы, по которым войска РФ получают снабжение для войны в Украине", — пояснил Лорд.

По словам специалиста, данная группа не получает никакой внешней поддержки. Организация часто делится литературой и инструкциями о том, как нанести ущерб инфраструктуре с помощью самодельных инструментов.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома сообщил Newsweek, что они "не поощряют теракты внутри России".

"Черный мост" — самая закрытая организация

Из четырех основных групп, заявляющих о нападениях в России, меньше всего известно об организации "Черный мост". Как и РВК и НРА, "Черный мост" впервые привлек внимание в августе 2022 года, призвав к действиям по срыву так называемых референдумов, проведенных Россией по "присоединению" Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей.

Первая крупная операция партизан — это нападение в прошлом месяце на отделение ФСБ в Ростове-на-Дону, в результате которого 4 человека погибли и 5 получили ранения. Российские власти тогда заявляли о взрыве горюче-смазочных материалов в результате короткого замыкания.

Представитель группы сказал, что ее участники стремятся свергнуть путинский режим для создания нового государства здравомыслящих людей.

Что касается поддержки "Черного моста", ее представитель сказал, что группе помогают только сочувствующие и сторонники. Партизаны поддерживают разные контакты с правительствами и гражданами иностранных государств, в том числе и с Украиной, но координацией это назвать сложно, добавил он.

"Активисты, с которыми мы работаем, полностью свободны в действиях. Мы предпочитаем оставаться независимыми и непредсказуемыми", — добавил представитель "Черного моста".

Newsweek подчеркивает, что в Москве рассматривают все указанные группировки как наследие терроризма в современной России, имеющий корни из 1990-х годов.

"Связь между украинским правительством и такими операциями является для нас очевидной. Иногда в этом участвует кто-то еще. Могу сказать, что российские спецслужбы, которые самоотверженно борются с терроризмом, контролируют ситуацию", — сказала журналу спикер МИД России Мария Захарова.

Напомним, что на временно оккупированных территориях Украины и в РФ действует военное партизанское движение "Атеш". По их данным на 13 апреля, войска РФ массово перемещаются из Мелитополя в Мариуполь.

Главное управление разведки Минобороны Украины 7 апреля заявляло, что в России появляются группы активистов, готовых вступить в вооруженную борьбу с режимом Путина.