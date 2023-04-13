За Україну і хочуть скинути Путіна: ЗМІ назвали головні партизанські структури в Росії

Підпільники відрізняються ідеологічно — від вкрай лівих анархо-комуністів до ультраправих неофашистів. Одні зайняті диверсіями на залізницях, інші ліквідують прихильників війни з Україною, кажуть західні військові експерти.

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Мінімум чотири партизанські організації діють у Росії та ведуть війну з режимом її президента Володимира Путіна. Про це написав журнал Newsweek 13 квітня, поспілкувавшись з експертами, які провели дослідження груп та представників структур.

Співзасновник дослідницької мережі Militant Wire, експерт Лукас Веббер упевнений, що Росія стикається з різноманітними загрозами транскордонних диверсійних сил та місцевих партизанів.

"У деяких випадках російські партизанські групи пов'язані з Україною — це дуже ускладнює попередження та перехоплення для російських спецслужб", — сказав він.

Партизан поєднує опозиція Путіну, але вони дуже відрізняються ідеологічно. Там присутні вкрай ліві анархо-комуністи та ультраправі неофашисти. Їхня тактика різноманітна: деякі зайняті диверсією на залізницях, інші ліквідують відомих прихильників війни з Україною.

"Ця діяльність не обмежується Росією, а поширюється на Білорусь та окуповані українські території" — додав Веббер.

"Руський добровольчий корпус" та зв'язки з "Азовом"

Перша у списку — очолювана вкрай правим ідеологом Денисом Нікітіним організація "Руський добровольчий корпус" (РДК). Її представники здобули популярність "вторгненнями" до Брянської області та організації замаху на відомого російського бізнесмена Костянтина Малофєєва.

"РДК активно воює на боці українських збройних сил, а частини угруповання боролися на боці національної гвардії, які діють безпосередньо під командуванням Києва. Лідер групи Нікітін прямо заявив, що Брянську операцію схвалила українська влада, а її бійці останні кілька місяців викладали відео з поля бою", — Коментує Веббер.

Newsweek пише, що деякий час Денис Нікітіним жив у Німеччині, перш ніж переїхати до України у 2017 році. Там він встановив зв'язки із представниками "Азова".

Можливо, РДК офіційно інтегрований у сили територіальної оборони України, група постачається та використовує зброю з арсеналу українських військових, додав він.

Національна республіканська армія (НРА) — за повалення Путіна

Ця організація набула популярності в серпні 2022 року після того, як російський депутат Ілля Пономарьов, який перебуває у вигнанні, заявив, що це угрупування стоїть за вбивством російської пропагандистки Дар'ї Дугіної, дочки ідеолога "російського світу" Олександра Дугіна. Пономарьов стверджував, що НРА стояла за серією підпалів військових об'єктів у РФ.

Дослідник Militant Wire Алек Бертіна сказав, що Пономарьов виступає громадським представником групи і є одним з єдиних людей, яких можна явно віднести до НРА.

"Група є підпільним партизанським рухом проти вторгнення в Україну і путінізму. Вони координують зусилля опору через соцмережі й також виступають за повалення нинішнього російського уряду", — пояснив Бертіна.

Пономарьов у спілкуванні з виданням заявив про відсутність будь-яких зв'язків НРА з іноземними урядами чи організаціями.

"Насправді є лише Ілля Пономарьов та соціальні мережі, пов'язані з НРА, які стверджують, що угруповання несе відповідальність за вбивства Дугіної та [російського військкора Владлена] Татарського", — додав дослідник.

Бойові анархо-комуністи руйнують залізничну логістику ЗС РФ

Бойова організація анархо-комуністів (БОАК) існувала до початку повномасштабної війни в Україні, її блог існує з вересня 2020 року.

Співзасновник Militant Wire Томас Лорд називає цю групу найпомітнішою з усіх російських повстанських рухів — її члени регулярно публікують докази атак на інфраструктуру.

"Різні групи заявляють про детонацію саморобних вибухових пристроїв на залізницях. БОАК оголосив кампанію з нападу на залізничні вузли, якими війська РФ отримують забезпечення для війни в Україні", — пояснив Лорд.

За словами фахівця, ця група не отримує жодної зовнішньої підтримки. Організація часто ділиться літературою та інструкціями про те, як завдати шкоди інфраструктурі за допомогою саморобних інструментів.

Представник Ради національної безпеки Білого дому повідомив Newsweek, що вони "не заохочують теракти в Росії".

"Чорний міст" — найзакритіша організація

З чотирьох основних груп, які заявляють про напади в Росії, найменше відомо про організацію "Чорний міст". Як і РВК та НРА, "Чорний міст" вперше привернув увагу в серпні 2022 року, закликавши до дій щодо зриву так званих референдумів, проведених Росією з "приєднання" Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей.

Перша велика операція партизанів — це напад минулого місяця на відділення ФСБ у Ростові-на-Дону, внаслідок якого 4 особи загинули та 5 отримали поранення. Російська влада тоді заявляла про вибух паливно-мастильних матеріалів внаслідок короткого замикання.

Представник групи сказав, що її учасники прагнуть скинути путінський режим для створення нової держави розсудливих людей.

Щодо підтримки "Чорного мосту", її представник сказав, що групі допомагають лише її прихильники. Партизани підтримують різні контакти з урядами та громадянами іноземних держав, зокрема з Україною, але координацією це назвати складно, додав він.

"Активісти, з якими ми працюємо, повністю вільні в діях. Ми вважаємо за краще залишатися незалежними та непередбачуваними", — додав представник "Чорного мосту".

Newsweek наголошує, що в Москві розглядають усі зазначені угруповання як спадщину тероризму в сучасній Росії, що має коріння з 1990-х років.

"Зв'язок між українським урядом і такими операціями є для нас очевидним. Іноді в цьому бере участь ще хтось. Можу сказати, що російські спецслужби, які самовіддано борються з тероризмом, контролюють ситуацію", — сказала журналу речник МЗС Росії Марія Захарова.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях України та РФ діє військовий партизанський рух "Атеш". За їхніми даними на 13 квітня, війська РФ масово переміщуються з Мелітополя до Маріуполя.

Головне управління розвідки Міноборони України 7 квітня заявляло, що в Росії з'являються групи активістів, які готові розпочати збройну боротьбу з режимом Путіна.