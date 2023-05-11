Путин не боится: в России существует несколько ветвей протеста, но для Украины они деструктивные, — эксперт

По мнению политолога Тараса Чорновила, в России развивается протестное движение, состоящее из футбольных фанатов, националистов, анархистов и других групп людей, ненавидящих Путина за то, что он разваливает страну.

Выехавшие из России либералы оппозиционеры, сидящие в РФ за решеткой, и диверсанты разных течений — все они хотя и выступают против президента Владимира Путина, но не являются союзниками Украины. Об этом в комментарии Фокусу 11 мая рассказал политолог Тарас Чорновил.

"Прежде всего, гнилые либералы, которые либо уехали и пытаются сохранить Россию, сдвинув Путина, либо остались внутри страны и считают своей главной задачей — сделать какое-то заявление, получить 7-8 лет тюрьмы и отсидеть их, считая, что они великие герои", – объясняет он.

По словам Чорновила, такая "либеральщина" является абсолютно нейтральным средством протеста, которого у Путина не боятся.

"А есть деструктивная часть. Например, Илья Пономарев, пытающийся изобразить имитацию большого мощного скоординированного партизанского движения в РФ. Такого нет. Но сам факт, что об этом говорят, наводит страх на российский истеблишмент: война перейдет на территорию России, начнется партизанская, а затем и гражданская", — подчеркнул он.

Но при этом Чорновил все же уверен, что на территории России развивается диверсионное движение.

"К нему можно отнести людей из достаточно радикальной среды: футбольные фанаты, националисты, анархисты, анархо-синдикалисты, расисты. Они все очень разные. Все они ненавидят Путина за то, что он разваливает Россию. Например, часть ненавидят его с чисто расистских позиций, потому что "он отдал Россию чеченам, мусульманам, мечети открывают, храмы закрывают", — отметил политолог.

Напомним, 6 мая, в районе села Пионерское возле Нижнего Новгорода был взорван автомобиль с пропагандистом Захаром Прилепиным.

Российский оппозиционер Илья Пономарев заявил, что Прилепина взорвали активисты "Национальной республиканской армии". До этого он говорил, что знает, кто совершил атаку беспилотников на Кремль.

Больше читайте в материале Фокуса " Диверсионная деятельность или партизанская война: кто стоит за взрывами в РФ ".