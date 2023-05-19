Искупить вину. Как заключенные в Украине попадают в ВСУ и сколько их

Согласно данным Министерства юстиции Украины, по состоянию на начало 2021 года в местах лишения свободы пребывало 49 823 человек. Не все они осуждены за тяжелые преступления, а многие изъявляли желание защищать Украину с оружием в руках. Фокус разобрался, сколько осужденных служит в украинской армии и эффективны ли они при выполнении боевой задачи.

Россия активно восполняет потери в большой войне в Украине за счет вербовки заключенных. В основном этим занималась ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, но инициативу перехватило Минобороны РФ.

Британская разведка в отчете за 11 мая сообщала, что с начала года российское Министерство обороны только за апрель набрало на войну до 10 тысяч осужденных. Заключенные были ключевой силой у наемников, но группировка потеряла доступ к пенитенциарным учреждениям в феврале 2023 года.

Глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова говорила, что благодаря усилиям президента России Владимира Путина даже в женских колониях хотят повоевать.

"Ситуация в местах лишения свободы сознательно ухудшалась. Это была осознанная политика и она продолжается. Женщины здесь не являются исключением. Почти всегда они чувствуют себя в тюрьмах гораздо хуже, чем мужчины", — объясняла она в марте телеканалу Freedom.

Министерство обороны РФ в апреле набрало на войну до 10 тысяч заключенных Фото: РБК

Российское военное руководство набирало в качестве пушечного мяса любой тюремный контингент, на статьи внимания не обращали. ООН обратила внимание на проблему в марте 2023 года.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о посещениях членами так называемой группы "Вагнера" исправительных учреждений в различных регионах России, о помилованиях по уголовным приговорам заключенных, которые вступили в группу и согласились на участие в войне в Украине, а также о ежемесячных выплатах их родственникам", — заявляли правозащитники, работающие на организацию.

По их сведениям, группа "Вагнер" вербовала российских и иностранных граждан, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, используя угрозы или запугивания.

Вербовка в ВСУ: кого Зеленский разрешил набирать из тюрем?

Президент Украины Владимир Зеленский в марте прошлого года подписал закон, вносящий изменения в Уголовный кодекс (УК) Украины об отмене меры пресечения для прохождения службы в Вооруженных силах условиях военного положения. Документ определяет перечень лиц, которых можно выпускать из тюрем для прохождения службы во время всеобщей мобилизации.

В статье 616 УК сказано, что право на отмену меры пресечения в военное время имеют подозреваемые во всех преступлениях, кроме тяжелых статей — 115, 146-147, 152-156, 255, 255(1), 257, 258-262, 305-321, 330, 335-337, 401-414, 426-433, 436 и 437-442.

В Украине помилование — не единственный инструмент привлечения заключенных к службе в армию

Среди указанных статей — убийства, кража людей, насилие, развращение несовершеннолетних, организованная преступность, разбойные нападения и госизмена.

Ответственность за мобилизацию заключенных в Украине несут Территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы). После призыва по мобилизации украинский осужденный должен не позднее 48 часов прибыть в ТЦК по месту регистрации. Минюст Украины в ответ на запрос Фокуса сообщил, что за 2022 год указом президента Украины было помиловано 363 человека, которые изъявили желание участвовать в защите Украины от военной агрессии России.

Сведения о подразделениях ВСУ, в которых проходят службу помилованные заключенные, чиновникам не известна.

Министерство юстиции Украины не знает, в каких подразделениях ВСУ служат заключенные

"Заключенных, которых содержат в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, не привлекали к работам по обеспечению мер обороны и ликвидации последствий военных действий", — заключили в Минюсте.

Порядок отмены меры пресечения заключенным для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации определяется нормами Уголовного кодекса, отметило ведомство.

Данных за 2023 год по мобилизованным заключенным Министерство юстиции пока не привело. Фокус просил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины уточнить детали мобилизации заключенных и их участия в боевых действиях, но на момент публикации материала ответов не получил. Мы опубликуем ответ, как только его получим.

Директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров в общении с Фокусом отмечает, что Департамент по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции рассылал письма всем руководителям пенитенциарных учреждений, чтобы они опросили осужденных об их боевом опыте.

"Надо было знать, где они воевали. То же просили делать и следственные изоляторы. Я знаю, что брали (в армию, — ред.) осужденных военных из батальона "Торнадо". Брали тех, кто совершил одиночные несерьезные преступления, ветеранов АТО", — комментирует правозащитник.

Набор осужденных в ЧВК "Вагнер" и в ВСУ — есть ли разница?

В сводке Генштаба ВСУ за 14 мая говорилось о привозке российских заключенных в полевые лагеря на временно оккупированных украинских территориях. По сведениям военных, около 200 зэков привезли в один из лагерей в Рогово Луганской области — им устроят четырехнедельный курс общевойсковой подготовки. К концу мая готовится пополнение — приедут еще 250 осужденных.

А в районе Можняковки Луганской области ВС РФ готовят около 800 прибывших из тюрем. В районе Новопетровки Запорожской области на территорию полигона доставили около 400 заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер". Cкоро туда приедут еще 400 человек из мест лишения свободы.

Завербованных ЧВК "Вагнер" заключенных привозят на "обучение" и в Запорожскую область Фото: The Times

Опрошенные Фокусом эксперты-правозащитники констатируют, что никакого сравнения с набором зэков в ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и в ВСУ быть не может.

"Российская компания массово набирала тяжких преступников. У нас же брали с боевым опытом и кто не совершил тяжких преступлений", — замечает Захаров.

Из указанного Минюстом количества освобожденных заключенных большинство на фронте показали себя хорошо. Многие получили ордена, совершали подвиги, но есть и погибшие, говорит Фокусу глава "Альянса единства Украины", правозащитник Олег Цвилый.

"Больше года была полная тишина — вопрос освобождения отправившихся на войну из тюрем не решали. Одна из причин — отрицательный пример ЧВК "Вагнер", которая набирала всех подряд. Украина не хотела уподобиться России", — говорит правозащитник.

Новая волна помилования: в колониях проверяют настроения заключенных

Возможно, по словам Цвилого, в ближайшее время стоит ждать второй волны помилования для пополнения рядов ВСУ.

"Уже две недели как по местам лишения свободы идет негласная команда прозондировать настроения заключенных, количество желающих воевать. Поверьте, их число не упало. Их настолько много, что они пишут заявления, а администрации не берут", — поясняет он.

В случае положительного ответа каждый осужденный пройдет отбор. Государственная уголовно-исполнительная служба Украины устроит первый этап, потом может дойти до Главного управления разведки Минобороны и комиссии при Президенте Украины по вопросам помилования, объясняет эксперт.

В Украине помилование — не единственный инструмент привлечения заключенных к службе в армию. Желающие отправиться на фронт могут использовать механизм условно-досрочного освобождения (УДО).

"Проблема в том, что прокуратуры против и постоянно режут такие ходатайства. А суды в основном всегда согласны с прокурорами. Был клиент из Новой Каховки — у него разбомбили дом, умерла мать во время войны. Он чрезвычайно мотивирован и до конца срока ему остался год. Мы подавали на УДО, договорились о подразделении в ВСУ, но прокуроры были против", — говорит Цвилый.

Российские войска вывозили заключенных из оккупированных территорий

Полная неразбериха с тюрьмами творилась в первые дни полномасштабного вторжения ВС РФ. В качестве примера правозащитник Евгений Захаров рассказал Фокусу историю с Менской исправительной колонией №91 в Черниговской области. Там отбывали наказание бывшие правоохранители, которых нельзя было содержать в обычных колониях.

"Эта колония была близко к линии фронта. И во время наступления россиян осужденные силовики понимали, что их убьют оккупанты. Заключенные требовали от властей освобождения, ситуация была острая. Руководство колонии просто открыло им ворота, иначе был бы бунт. Многие пошли воевать и пока россиян не выгнали с севера, они были в украинской армии. Часть помиловали, а других вернули в колонию обманным путем — предложили якобы подписать документы и закрыли", — объясняет специалист.

Во время боевых действий, по его подсчетам, десять колоний перевезли с юга и востока на запад Украины. Из оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей не успели перевезти часть учреждений и руководство тюрем перешло на сторону оккупантов.

Из Херсонской области было вывезено в Россию около 2500 заключенных

Другой пример Цвилый привел с заключенными в оккупации в Херсонской области — 2500 увезли в Россию, а до 500 человек перевезли вглубь Украины после освобождения Херсона.

Случай похищения людей из тюрем в Херсонской области описывала американская газета The New York Times. По словам 47-летнего заключенного Александр Федоренко, отбывавшего наказание в Херсоне за кражу, россияне встречали его криками, избиениями, унижениями. При вывозе в РФ и задерживала уже российская полиция и обвиняла в нарушении миграционного законодательства.

Другой заключенный Андрей Стукалин жаловался на украинские власти за то что они оставили их в тюрьмах.

"У нас была горечь в душе, потому что Украина, наша родина, оставила нас. Мы хотели, чтобы нам открыли двери камер, чтобы мы могли защитить себя, чтобы мы могли бороться за свои жизни", — отмечал Стукалин.

А во время контрнаступления ВСУ на юге россияне переводили заключенных из четырех херсонских тюрем в аннексированный Крым. Четверо заключенных рассказывали журналистам The New York Times об избиениях охранниками в масках, некоторые теряли сознание. Осужденный за убийство Руслан Осадчий утверждал, что охранники во время избиений кричали: "Встречайте русский мир!"

Российские власти не признают факты насильственного вывоза заключенных из Украины. Отметим, международное право расценивает это как военное преступление. Украинская сторона подсчитала, что в Россию из оккупированных районов перевезли не менее 3500 осужденных.