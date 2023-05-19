У Путина есть два пути: сдаться и повторить судьбу Гитлера, — Кислица

Постоянный представитель Украины при ООН считает, что 30 апреля 1945 года в одном из бункеров произошло то, что может в скором времени повториться в российском. Украина при этом продолжит борьбу.

У Владимира Путина в результате будет всего два пути, чтобы выйти из войны в Украине. Ему придется либо сдаться, либо повторить судьбу Адольфа Гитлера. Такое мнение озвучил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН, передает издание "Укринформ" 18 мая.

По его словам, российский президент уже не имеет много вариантов, как остаться невредимым после войны в Украине. Ему придется или "поднять белый флаг", или же покончить жизнь самоубийством как один известный диктатор во время Второй мировой войны.

"У раш**тского криминального бункерного дедушки остается два варианта: либо сдаться, либо повторить произошедшее в другом бункере 30 апреля 1945 года", — сказал Сергей Кислица.

Отдельно от отметил, что Украина продолжит бороться за свою свободу и независимость. Это будет происходить до тех пор, пока каждый гражданин и каждый населенный пункт не будет освобожден от агрессии со стороны российских оккупантов. Кремль обязательно потерпит военное поражение, как считает постоянный представитель Украины при ООН.

К слову, отдельно Сергей Кислица призвал граждан Российской Федерации собрать свои вещи и отправиться на границы 1991 года. Это был своеобразный ответ заместителю МИД РФ Сергею Рябкову.

"Принужден обратиться к представителям преступного путинского режима на языке их заместителя министра, этакого Рябкова… Пора вам выполнить наставление вашего начальника, который в январе прошлого года в стиле гопника имел наглость сказать то, что вам уже пора выполнить самим — "собирать манатки и отправляться на рубеже 1991 года", — говорится в сообщении в социальной сети Twitter.

Напомним, 11 марта Сергей Кислица оценил желание РФ бороться с русофобией в ООН. По его словам, действия граждан этого государства похожи на поведение психически больных людей.