"Пустила Гебельса на фарш": Кислица оценил желание РФ бороться с русофобией в ООН

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица раскритиковал российских дипломатов, которые заговорили о "разрешении" российско-украинского конфликта.

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Постоянный представитель Украины в Организации объединенных наций Сергей Кислица отреагировал в Twitter на просьбу России созвать заседание Совета Безопасности для обсуждения "русофобии". Он сравнил действия россиян с поведением психически больных людей.

По мнению Сергея Кислицы, российские дипломаты превзошли немецкого пропагандиста Пауля Йозефа Гебельса. Он прикрепил к посту видеоролик с фрагментом советского фильма "Иван Васильевич меняет профессию", где главных героев забирают в психиатрическую лечебницу, а супруга одного из них обещает, что врачи всех вылечат.

"Российская фашистская федерация пустила Геббельса на фарш, когда потребовала созвать заседание Совета Безопасности 14 марта, чтобы "сосредоточиться" на "русофобии как факторе, препятствующем поиску долгосрочного и устойчивого разрешения украинского кризиса". Здесь не до попкорна, здесь санитары нужны", — высказался Сергей Кислица.

Напомним, 10 марта Россия запросила провести заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Украине. Как сообщил первый заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский, российские дипломаты хотят обсудить возросший уровень русофобии в западноевропейских странах, который якобы мешает урегулировать российско-украинский конфликт. Россияне не раскрывают имена докладчиков, опасаясь, что на них окажут давление.

В начале марта писали, что в мире набирает популярность петиция об исключении России из ООН, опубликованная на сайте Change.org. Авторы инициативы хотят также взыскать с россиян репарации и сформировать международный трибунал для расследования военных преступлений.

В феврале Китай в ООН призвал Украину и Россию провести мирные переговоры, пока "конфликт не вышел за рамки". Представитель КНР считает, что миру следует добиваться перемирия между странами, а не снабжать украинцев оружием. При этом он признал: нужно уважать территориальную целостность стран.