"Пустила Геббельса на фарш": Кислиця оцінив бажання РФ боротися з русофобією в ООН

Постпред України в ООН Сергій Кислиця розкритикував російських дипломатів, які заговорили про "вирішення" російсько-українського конфлікту.

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Постійний представник України в Організації об'єднаних націй Сергій Кислиця відреагував у Twitter на прохання Росії скликати засідання Ради Безпеки для обговорення "русофобії". Він порівняв дії росіян із поведінкою психічно хворих людей.

На думку Сергія Кислиці, російські дипломати перевершили німецького пропагандиста Пауля Йозефа Геббельса. Він прикріпив до посту відеоролик із фрагментом радянського фільму "Іван Васильович змінює професію", де головних героїв забирають до психіатричної лікарні, а дружина одного з них обіцяє, що лікарі всіх вилікують.

"Російська фашистська федерація пустила Геббельса на фарш, коли зажадала скликати засідання Ради Безпеки 14 березня, щоб "зосередитися" на "русофобії як факторі, який перешкоджає пошуку довгострокового та стійкого розв'язання української кризи". Тут не до попкорну, тут санітари потрібні" - говорить Сергій Кислиця.

Нагадаємо, 10 березня Росія запросила провести засідання Ради безпеки ООН для обговорення ситуації в Україні. Як повідомив перший заступник постпреду РФ в ООН Дмитро Полянський, російські дипломати хочуть обговорити рівень русофобії в західноєвропейських країнах, який нібито заважає врегулювати російсько-український конфлікт. Росіяни не розкривають імена доповідачів, побоявшись, що на них чинитимуть тиск.

На початку березня писали, що у світі набирає популярності петиція про виключення Росії з ООН, опублікована на сайті Change.org. Автори ініціативи також хочуть стягнути з росіян репарації і сформувати міжнародний трибунал для розслідування воєнних злочинів.

У лютому Китай в ООН закликав Україну та Росію провести мирні переговори, поки "конфлікт не вийшов за межі". Представник КНР вважає, що світові слід добиватися перемир'я між країнами, а не постачати українцям зброю. Однак він визнав: треба шанувати територіальну цілісність країн.