"Пройдемось по русофобії в Україні": РФ запросила відкрите засідання ООН

Імена російських спікерів, які виступатимуть на відкритому засіданні ООН, поки що тримають у таємниці, щоб, за словами першого заступника постійного представника РФ в ООН Дмитра Полянського, на них "не тиснули".

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Росія запросила на 14 березня засідання Ради безпеки ООН, на якому знову обговорюватиметься ситуація в Україні. Про це повідомив перший заступник постійного представника Росії в організації Дмитро Полянський у своєму телеграм-каналі.

За словами російського дипломата, в Україні, як і в західноєвропейських країнах, нібито зріс рівень русофобії, і це потрібно обговорити на міжнародному майданчику, який надає ООН.

"Сьогодні (у п'ятницю 10 березня, — ред.) ми запросили проведення у вівторок, 14 березня, відкритого засідання РБ ООН з русофобії як фактора, який перешкоджає пошуку довгострокових та стійких рішень української кризи (мається на увазі повномасштабна війна в Україні, — ред.). ). Зрозуміло, пройдемося і по русофобії як в Україні, так і на Заході", — написав Полянський.

Імена доповідачів від РФ, за словами заступника постійного представника країни в ООН, озвучать лише 13 березня, напередодні засідання.

"Щоб вони не зазнавали тиску з боку наших ворогів, як це досить часто буває", — додав російський дипломат.

Він також повідомив, що засідання ООН розпочнеться о 17:00 за московським часом (16:00 за Києвом).

Станом на 23:00 на заяву російського дипломата постійний представник України в ООН Сергій Кислиця та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба офіційно не відреагували.

Нагадаємо, 7 грудня 2022 року міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив про відродження русофобії в Німеччині. Русофобські тенденції, за словами голови МЗС РФ, спостерігаються у всьому Євросоюзі, але в Берліні попит особливий. Ситуація у міжнародних відносинах стала "трагедією Заходу", заявив міністр.

Як ми повідомляли раніше, у серпні 2022 року російський Фонд стратегічної культури написав статтю про русофобію у середовищі "важливих євреїв". Автори матеріалу стверджують, що євреї повинні згадувати російського Івана, який "кров'ю гасив печі Освенцима".