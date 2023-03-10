"Пройдемся по русофобии в Украине": РФ запросила открытое заседание ООН

Имена российских спикеров, которые будут выступать на открытом заседании ООН пока держат в тайне, чтобы, по словам первого зампостпреда РФ в ООН Дмитрия Полянского, на них "не давили".

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Россия запросила на 14 марта заседание Совбеза ООН, на котором снова будет обсуждаться ситуация в Украине. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России в организации Дмитрий Полянский в своем Телеграм-канале.

По словам российского дипломата, в Украине, как и в западноевропейских странах, якобы возрос уровень русофобии и это нужно обсудить на международной площадке, которую предоставляет ООН.

"Сегодня (в пятницу 10 марта, — ред,) мы запросили проведение во вторник, 14 марта, открытого заседания СБ ООН по русофобии как фактору, препятствующему поиску долгосрочных и устойчивых решений украинского кризиса (имеется в виду полномасштабная война в Украине, — ред.). Разумеется, пройдемся и по русофобии как в Украине, так и на Западе", — написал Полянский.

Имена докладчиков от РФ, по словам зампостпреда страны в ООН, озвучат только 13 марта, накануне заседания.

"Чтобы они не подвергались давлению со стороны наших недругов, как это достаточно часто бывает", — добавил российский дипломат.

Он также сообщил, что заседание ООН начнется в 17:00 по московскому времени (16:00 по Киеву).

По состоянию на 23:00 на заявление российского дипломата постпред Украины в ООН Сергей Кислица и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба официально не отреагировали.

Напомним, 7 декабря 2022 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о возрождении русофобии в Германии. Русофобские тенденции, по словам главы МИД РФ, наблюдаются во всем Евросоюзе, но с Берлина спрос особый. Ситуация в международных отношениях стала "трагедией Запада", заявил министр.

Как мы информировали ранее, в августе 2022 года российский Фонд стратегической культуры написал статью о русофобии в среде "важных евреев". Авторы материала утверждают, что евреи должны вспоминать русского Ивана, который "кровью гасил печи Освенцима".