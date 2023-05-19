"Первый визит в истории": Зеленский перед саммитом G7 прибыл в Саудовскую Аравию

Глава государства отметил, что собирается провести переговоры с Наследным принцем, а также обсудит тему защиты мусульманского сообщества в Украине. Глава ОП Андрей Ермак выразил надежду, что это укрепит отношения между государствами.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию, где собирается выступить на саммите Лиги арабских стран. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале 19 мая.

По его словам, планируется еще встреча с Наследным принцем Мухаммедои ибн Салман аль-Саудом и ряд других переговоров на тему полномасштабной войны в Украине.

"Наши приоритеты – возвращение всех политических заключенных Крыма и временно оккупированных территорий, возвращение всех пленных и незаконно депортированных, представление нашей формулы мира, к реализации которой необходимо привлечь как можно больше государств, обеспечение энергетической безопасности следующей зимой", — сообщает Владимир Зеленский.

Также, еще одним приоритетом встреч будет защита мусульманского сообщества Украины и вместе с главой государства на переговорах лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Крымский полуостров первым пострадал от российской агрессии в 2014 году и большинство их тех, кто подвергается до сих пор репрессиям — мусульмане. Этот вопрос, по мнению Владимира Зеленского, нужно как можно скорее решить.

Рассказал о поездке в Саудовскую Аравию и глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале. Он отметил, что это "первый такой визит в истории" и его главной целью является укрепление двухсторонних отношений между государствами, а также улучшение связей Украины с арабским миром.

"Будем говорить о возвращении наших людей, в частности, детей, Формулы мира Президента, энергетическом сотрудничестве, экологии и других важных вещах", — говорится в сообщении.

Напомним, 19 мая появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит "Большой семерки" в Хиросиме. Примечательно, что поездка в место, где 78 лет назад состоялась первая ядерная атака является символичной, так как российский президент Владимир Путин регулярно угрожает Украине новым ядерным ударом.

Позже секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что глава государства посетит саммит в Японии. По его словам, там Владимир Зеленский будет отстаивать интересы Украины, так как не все иностранные лидеры понимают масштаб происходящего.