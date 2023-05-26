Мгновенно и непредсказуемо: эксперт рассказал, каким будет конец режима Путина

По мнению эксперта, в Кремле не готовы к реальным вызовам, но конструкция режима Путина кажется прочной из-за того, что "токсичного" Медведева и путинских генералов "по договоренности" все еще держат у власти.

Россия – это классический крепкий авторитарный режим, с одним правителем, отсутствием системы сдерживаний и противовесов, полицейским террором. Сам режим держится на коллективном соединении интересов Путина и элит. Об этом в комментарии Фокусу рассказал политолог Петр Олещук.

Он предложил обратить внимание на то, каким бы смешным и токсичным ни был Медведев, но он все еще находится у власти. По словам Олещука, схожая ситуация сейчас и с путинскими генералами – "их снимают за провалы, но, впоследствии, назначают на другие не менее высокие должности".

Такая ситуация, по мнению эксперта, происходит потому, что пока всем удается договариваться и сплачиваться, конструкция российского режима кажется прочной.

"Но никто не знает, когда она может рухнуть. Исторически так складывается, что во время перемен в России все разрушается мгновенно. Вспомните 1917 или 1991 годы. Такой стремительный развал СССР не смог спрогнозировать ни один западный аналитический центр. Сейчас все может быть так же", – отмечает Олещук.

Политолог уверен, что нюанс режима Путина в том, что в Кремле создают и существуют в определенной виртуальной автократии, ее основным ресурсом является создание необходимой действительности.

"В Кремле привыкли, что реальность можно откорректировать так, как им нужно, но они слабо адаптивны к реальным вызовам. Там могут проблему умалчивать несколько дней, потом отрицать, что было не так, рисуя свой сценарий. А дальше вообще запретить о ней вспоминать", — подчеркнул эксперт.

Больше читайте в материале Фокуса " Падение режима в Москве произойдет мгновенно: с чего начнется революция или гражданская война ".

Напомним, в середине мая глава Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия неизбежно использует ядерное оружие во время войны, а также он отметил, что на Красной площади могут при помощи четвертования проводить казни украинцев.

Недавно представители Федеральной разведывательной службы Германии заявили, что не видят спустя 15 месяцев войны РФ против Украины никаких признаков того, что режим Путина дал сбой.

Также, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, в последнее время проживающий в Украине, высказал мнение, что российско-украинская война может завершиться только в Москве.