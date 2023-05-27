Зеленский подписал указ о введении санкций против 51 граждан РФ: кто попал под ограничения

В числе юридических лиц, попавших под ограничения — АО "Железнодорожная торговая компания", ООО "Инновационные технологии масел", ООО "Оборонрегистр и другие.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных санкций к 51 физическому и 220 юридическим лицам. Соответствующий указ №307/2023 от 27 мая опубликован на сайте Офиса президента Украины.

Согласно приложению №1 к указу, президент ввел в действие решение СНБО от 27 мая "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер" против 51 гражданина Российской Федерации.

Кроме того были введены санкции против 220 юридических лиц, среди которых российские и зарубежные компании.

В число граждан РФ, которые оказались в санкционном списке, попали:

Рубен Татулян — президент Федерации греко-римской борьбы;

Александр Прокопенков — генерал-майор ВС РФ;

Ризван Шарик — генеральный директор ООО "Стеллар";

Борис Золотарев — губернатор Эвенкийского автономного округа;

Алексей Рощин — блогер, политтехнолог, публицист;

Сергей Агарков — "заммэра" Балаклеи в период оккупации;

Игорь Ивановский — генеральный директор ООО "Зостро" и другие.

Что касается юридических лиц, то в списке оказались российские компании АО "Железнодорожная торговая компания", ООО "Инновационные технологии масел", ООО "Оборонрегистр" и т.д.

В связи с этим президент дал распоряжения Кабинету министров Украины и СБУ обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер в отношении подсанкционных физических и юридических лиц.

"Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер", — говорится в указе Зеленского.

Напомним, 19 мая США ввели новые экспортные ограничения против России — под запрет попали ряд промышленных и связанных с военно-промышленным комплексом РФ компаний. Также сообщалось, что Австралия ввела новые финансовые ограничения и запрет на экспорт всего оборудования и сопутствующих деталей в Россию. В список попали физические и юридические лица, в числе которых "Роснефть" и дочерние компании "Росатома".