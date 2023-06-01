"Коалиция" Patriot и истребителей: Зеленский отправился на саммит в Молдову (фото)

Глава Украины посетит саммит Европейского политического сообщества, где будут около полусотни лидеров Европы. Представители ЕС и НАТО обсудят формулу мира и защиту от агрессии РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский приехал с визитом в Молдову, там у него запланирован ряд двусторонних встреч. Об этом он написал 1 июня в Telegram.

"Сегодня работаем в Молдове. Участие в саммите Европейского политического сообщества…Развиваем коалицию истребителей и предлагаем коалицию "Пэтриотов". ЕС, НАТО, формула мира. Все для защиты нашего будущего", — заметил украинский лидер.

Зеленский также встретился с президентом Молдовы Майей Санду.

Зеленский приехал в Молдову на саммит Европейского политического сообщества

Далее он отправился в Замок Мими в селе Бульбоака, где пройдет саммит Европейского политического сообщества, пишет "Европейская правда".

По данным СМИ, в мероприятии должны участвовать около полусотни президентов и глав европейских правительств. Участие президента Украины в мероприятии официально не подтверждали до последнего из-за мер безопасности.

Издание отмечает, что на встрече собираются обсудить совместные усилия ради мира в Украине, военные кризисы, защиту демократии, укрепление энергобезопасности и устойчивость ЕC.

"У нас много тем для обсуждения. Одна из главных, это, конечно же, ситуация в Украине и восстановление мира. Также наша цель — подготовить Молдову к присоединению к Европейскому союзу к концу этого десятилетия", — рассказала журналистам Санду о планах саммита.

Напомним, что Санду 31 мая говорила о планах вступления Молдовы в Европейский Союз до 2030 года вместе с Приднестровьем.

Фокус уже писал, что до визита в Молдову президент Украины побывал в Одесской области. Там он представлял нового главу ОГА Олега Кипера.