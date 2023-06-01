"Моя любовь": нардепка от "Слуги народа" Ясько намекнула, что родила ребенка от Саакашвили

Депутат Верховной Рады высказала свое мнение относительно того, как в военное время непросто рожать и воспитывать, а также поздравила украинцев с Днем защиты детей.

Народный депутат Елизавета Ясько, любимая экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, в трогательном сообщении рассказала о рождении ребенка. В Facebook 1 июня она опубликовала подробности.

В публикации она поздравила украинцев с Днем защиты детей. Депутат Верховной Рады высказала свое мнение относительно того, как непросто в военное время рожать и воспитывать. Она призналась, что не могла представить появление первенца в такое сложное время.

"Мой ребенок — это моя любовь", — отметила она.

Ясько в посте особое внимание обратила внимание на то, что воспитывает ребенка сама. Она не указала, что отец именно Саакашвили. По ее словам, можно догадаться, что речь идет о политике, который сейчас находится за решеткой в Грузии.

"Для отца наш ребенок — это его украинские корни и украинские продолжения, о которых он мечтал и так хотел иметь, гордясь своим паспортом гражданина Украины", – говорится в сообщении.

Возвращение Саакашвили в Грузию и его задержание

Михеил Саакашвили вернулся в Грузию осенью 2021 года накануне местных выборов. На территории государства он не был с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция в 2013 году. По прибытии его задержали правоохранители. Политик в знак протеста объявлял несколько раз голодовку. Он настаивал на том, что его арестовали по политическим обвинениям. По заявлению адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, в результате голодовки и ненадлежащего поведения состояние здоровья политика крайне тяжелое, он нуждается в лечении за границей.

Напомним, 14 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал Грузию сохранить жизнь Саакашвили. По словам президента, адвокаты заключенного политика подали обращение в ЕСПЧ для обеспечения надлежащего лечения, пока не стало слишком поздно.