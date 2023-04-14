"Давно нужно решение": Зеленский призвал Грузию сохранить жизнь Саакашвили (видео)

По словам президента, адвокаты заключенного политика подали обращение в ЕСПЧ для обеспечения надлежащего лечения, пока не стало слишком поздно.

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Президент Украины Владимир Зеленский высказался о состоянии экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, жизнь которого зависит от нынешней власти страны. Этому вопросу он уделил отдельное внимание в вечернем обращении к народу 14 апреля.

"И еще одно. То, по поводу чего уже давно нужно решение. Жизнь Михеила Саакашвили зависит сейчас не от политического, не от какого-то личного, а сугубо от этического решения… Которое имеет чистую и весомую юридическую базу", — заявил Владимир Зеленский.

По его словам, если человеку нужно предоставить экстренно медицинскую помощь, тогда на этот шаг нужно идти в любом случае. В особенности, если от этого зависит его жизнь.

Адвокаты грузинского политика уже подали срочное обращение в ЕСПЧ, чтобы обеспечить для него надлежащее лечение, как отметил украинский президент.

"И кажется, это единственный путь, чтобы сохранить ему жизнь", — продолжил Владимир Зеленский.

Состояние Михеила Саакашвили: что известно

Грузинское издание сообщало, что 2 апреля заключенного политика посетила группа медиков. Они пришли к выводу, что его состояние после их предыдущего визита в феврале значительно ухудшилось и он прикован к кровати.

У Михеила Саакашвили стремительно уходит вес из-за атрофии мышц, а при попытках совершить любую физическую активность у него начинает падать давление.

13 марта Михеил Саакашвили заявил, что находится на грани смерти из-за своего состояния. В момент начала заключения он весил 120 килограмм, а уже в марте 64. Врачи прогнозировали, что если вес переступит отметку в 60, тогда будет диагностирована полиорганная недостаточность

1 февраля президент Украины Владимир Зеленский обвинил власти Грузии в пытках и попытке убить Саакашвили.