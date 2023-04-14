"Давно потрібно рішення": Зеленський закликав Грузію зберегти життя Саакашвілі (відео)

За словами президента, адвокати ув'язненого політика подали звернення до ЄСПЛ для забезпечення належного лікування, доки не стало надто пізно.

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Президент України Володимир Зеленський висловився про стан експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, життя якого залежить від нинішньої влади країни. Цьому питанню він приділив окрему увагу у вечірньому зверненні до народу 14 квітня.

"І ще одне. Те, з приводу чого вже давно потрібне рішення. Життя Міхеїла Саакашвілі залежить зараз не від політичного, не від якогось особистого, а суто від етичного рішення. Яке має чисту та вагому юридичну базу", — заявив Володимир Зеленський. .

За його словами, якщо людині потрібно надати екстренну медичну допомогу, тоді на цей крок потрібно йти у будь-якому випадку. Особливо, якщо від цього залежить її життя.

Адвокати грузинського політика вже подали термінове звернення до ЄСПЛ, щоб забезпечити йому належне лікування, як зазначив український президент.

"І, здається, це єдиний шлях, щоб зберегти йому життя", — продовжив Володимир Зеленський.

Стан Міхеїла Саакашвілі: що відомо

Грузинське видання повідомляло, що 2 квітня ув'язненого політика відвідала група медиків. Вони дійшли висновку, що його стан після їхнього попереднього візиту у лютому значно погіршився і він прикутий до ліжка.

Михеїл Саакашвілі стрімко втрачає вагу через атрофію м'язів, а під час спроб здійснити будь-яку фізичну активність у нього починає падати тиск.

13 березня Міхеїл Саакашвілі заявив, що перебуває на межі смерті через свій стан. У момент початку ув'язнення він важив 120 кілограмів, а вже в березні 64. Лікарі прогнозували, що якщо вага переступить позначку 60, тоді буде діагностовано поліорганну недостатність

1 лютого президент України Володимир Зеленський звинуватив владу Грузії у тортурах та спробі вбити Саакашвілі.