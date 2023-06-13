Готовят резервы: командование РФ готовится к осенне-зимнему наступлению в Украине, – полковник ВСУ

По мнению полковника Владислава Селезнева, российская армия должна прийти к единому подчинению, чтобы избежать хаоса и определиться с дальнейшей стратегией своих действий после летнего периода.

Российская армия накапливает резервы для подготовки к собственной осенне-зимней кампании в Украине. Какой она будет — будет зависеть от успеха украинского контрнаступления. Такое мнение выдвинул в комментарии Фокусу полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев.

"Сейчас в РФ будут максимально накапливать резервы, чтобы по результатам нашего контрнаступления принимать решение, что делать дальше. Мне кажется, что они готовятся к собственной осенне-зимней кампании то ли контрнаступления, то ли нового наступления. В связи с этим войско должно иметь единое подчинение, а не каждый сам себе генерал", — говорит Селезнев.

Он объясняет, что приказ министра обороны Сергея Шойгу взять все добровольческие подразделения российской армии на контракт, издан, в том числе с этой целью.

"Сейчас российская армия разбалансирована и состоит из регулярной армии, добровольческих формирований и частных военных компаний. Говорить о каком-то едином военном управлении невозможно, потому что полный хаос управления. Я думаю, что все согласятся на требование Шойгу, у Путина есть рычаги для жестокого подчинения", — сказал собеседник.

Больше читайте в материале Фокуса "Приказ для Пригожина. Чем закончится противостояние Шойгу и ЧВК "Вагнер".

По свежим данным отчета американского Института изучения войны, у российских оккупантов остается надежда, что они смогут остановить успешное украинское контрнаступление, но их планы обречены на провал.

При этом аналитики института отметили, что в Российской Федерации начали приуменьшать успехи украинских войск на поле боя и тем самым рассказывают своим гражданам о захвате "серых зон".