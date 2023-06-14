Российские военные возвращаются на позиции на затопленных берегах Днепра

По словам местных жителей, российские военные, в период затопления населенных пунктов вблизи Каховской ГЭС, уходили в леса. Сейчас они занимают сухие дома в селах.

Через неделю после подрыва Каховской ГЭС 6 июня и затопления населенных пунктов, в некоторых из них вода спала, и на свои позиции возвращаются российские военные. Они заселяются в неповрежденные дома, расставляют блокпосты. Об этом Фокусу сообщили местные жители.

"Вода в Корсунке, как и других населенных пунктах вплотную к Каховской ГЭС, спадает. Вместе с тем в село возвращаются и россияне. Они пытаются контролировать плавни вдоль береговой линии — там, где стояли раньше. А еще стремятся занять линию обороны, которую они покинули, где у них утонули позиции и склады оружия. Они заселяются в сухие дома в селе", — объясняет местная жительница Светлана.

Сергей из Алешек отмечает: "Военные РФ же не ушли далеко из подтопленных населенных пунктов — основные силы и технику оттянули в лес, где сухо, а посты разбросали или на лодках, или там, где вода сошла".

По его словам, на каждом блокпосте как минимум по два человека с автоматами, которые проверяют документы.

"В городе они не стреляли в гражданских, а за пределами Алешек так — по всем, кто пытался эвакуироваться в сторону Херсона. Обстреливали и волонтеров, которые преодолевая течение, пытались добраться до левого берега с правого", — добавляет Сергей.

Больше читайте в материале Фокуса "Россияне эвакуировали за 1 тысячу долларов", — как выживала Херсонщина после подрыва Каховской ГЭС".

Напомним, что Силы обороны юга Украины 7 июня говорили об отступлении ВС РФ от Днепра на расстояние от 5 до 15 км после подрыва Каховской ГЭС.

Ранее стало известно, что оккупанты нанесли десятки ударов по людям, которые выезжали автобусами из затопленного Херсона.