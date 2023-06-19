Химическое облако над ЕС. Российские военные готовятся взорвать завод "Крымский титан"

Россияне заминировали завод "Крымский титан" и могут совершить провокацию, устроив там взрыв. Отравление грозит не только тем, кто окажется в эпицентре, токсичные вещества могут достичь соседних регионов и даже попасть в Турцию и Румынию. Фокус узнавал, какова вероятность, что враг пойдет на очередную экологическую диверсию, и какие последствия она будет иметь.

После подрыва дамбы Каховской ГЭС и затопления 600 квадратных километров водой из водохранилища стало очевидно, что РФ способна провоцировать экологические и техногенные катастрофы, чтобы не только остановить украинское контрнаступление, но и нанести ущерб значительным территориям Украины. Сейчас говорят как минимум о двух крупных объектах, которые в оккупации контролирует Россия, — это Запорожская атомная электростанция в Энергодаре и завод "Крымский титан" в Армянске. Оба предприятия российские военные, по сообщению украинской разведки, уже заминировали. Сейчас речь идет о том, что РФ готовится совершить провокацию на одном из этих объектов. И первым, по мнению военных, может стать именно "Крымский титан", поскольку россияне хотят помешать продвижению сил обороны Украины на юг, в Крым.

"В Крыму Россия может готовить провокацию на химическом заводе в Армянске, что грозит экологической катастрофой не только Крыму и части материковой Украины, но и Турции и даже самой России", — утверждает глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

На территории завода "Крымский титан" расположены кислотные накопители, которые формировались еще с 1990-х годов Фото: kherson.net.ua

Зато в Главном управлении разведки Минобороны Украины свидетельствуют, что россияне минируют цеха химического предприятия, а также закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории. К тому же там обращают внимание, что из-за совершенного врагом теракта на Каховской ГЭС и, как следствие, отсутствия воды в Северо-Крымском канале процессы производства на заводе значительно нарушены, поэтому может возникнуть аварийная ситуация — искусственная техногенная катастрофа, которую трудно предусмотреть по последствиям. Основную опасность для людей и окружающей среды представляют токсичные продукты переработки сырья на предприятии.

Какова опасность от выброса облака аммиака

Завод "Крымский титан" — предприятие еще советских времен. Предприятие производило диоксид титана — вещества, применяемого в лакокрасочной, резинотехнической промышленности, при производстве пластмасс и во многих других отраслях. В начале 2000-х завод перешел под контроль компании Group DF миллиардера Дмитрия Фирташа. После оккупации полуострова Россией в 2014 году Фирташ изменил структуру управления заводом — он стал подчиняться российскому дочернему предприятию.

"Более 20 лет назад я работал на заводе "Сумыхимпром", заводе химической промышленности, изготавливающем минеральные удобрения. Он идентичен производству диоксида титана, — говорит Фокусу военный эксперт Павел Нарожный, — Как и в Сумах, на "Крымском титане" расположены емкости с аммиаком. Аммиак — это яд. Если произойдет выброс аммиака, все, кто окажутся в его облаке, погибнут с вероятностью, близкой к 100%".

Слова Павла Нарожного подтверждают и специалисты. Они говорят о нескольких уровнях опасности.

"Сейчас на "Крымском титане" работает только один цех, который производит азотные удобрения с использованием аммиака. Аммиака там примерно 200 тонн, по данным медиа, которые, в частности, опираются на крымские источники, — рассказывает Фокусу профессор кафедры экологии Киево-Могилянской академии, эксперт Крымскотатарского ресурсного центра Евгений Хлобыстов. — И все это хранится не в одном танке, а в нескольких емкостях. Если представить, что одна из них будет взорвана, то наиболее вероятно, что возникнет опасность загрязнения в пределах одной площадки".

Далее аммиак будет подниматься вверх, потому что он легче воздуха, объясняет эксперт.

Токсичные вещества с завода "Крымский титан" могут распространиться не только в Украине, но и достичь Турции и Румынии

"Аммиак сформирует условное облачко, которое достаточно быстро будет растворяться в воздухе и перемещаться согласно направлению ветра на момент взрыва", — добавляет эксперт.

Но сразу предупреждает: долговременной опасности это облачко не будет представлять, аммиак очень быстро перемешается с воздухом, концентрация ежеминутно будет снижаться. На расстоянии одного километра людям уже ничего не угрожает.

"Таким образом, скорее всего, люди, проживающие в Армянске и Красноперекопске, могут лишь на несколько минут чувствовать запах аммиака в воздухе. Это будет неприятно. В этот момент важно закрыть все окна, не выходить на улицу и пить больше воды", — говорит Евгений Хлобыстов.

Он отмечает, особой опасности для здоровья местного населения не будет.

"Но работники завода, которые будут непосредственно находиться возле места взрыва и у той точки, где произойдет утечка аммиака, могут значительно пострадать. Даже погибнуть", — объясняет эколог.

Кислотный накопитель "Крымского титана" — в чем угроза

Что касается других опасностей на заводе "Крымский титан", то на его территории расположены кислотные накопители, которые формировались в течение длительного времени, примерно с 1990-х годов. Отходы, которые собраны в них, слишком вредны.

"Раньше накопления были во влажном состоянии, но после перекрытия Северо-Крымского канала в 2014 году пруд понемногу терял свою водность. Может произойти авария, подобная той, которая была в 2018 году, когда люди получили большой вред для здоровья и проблемы с дыханием", — вспоминает Хлобыстов.

Ученый имеет в виду утечку токсичных веществ, которая произошла в ночь с 23 на 24 августа 2018 года. Тогда люди заметили на автомобилях, заборах, частях домов снаружи, а также на посуде, ключах, других металлических деталях желтый налет, похожий на ржавчину. Кроме того, листья на деревьях пожелтели и начали опадать. Жители населенных пунктов, расположенных вокруг "Крымского титана", жаловались на ухудшение самочувствия: сыпь, рвоту у детей, головную боль. И не только местные. Также пострадали украинские пограничники, которые находились на административной границе с аннексированным Крымом. Врачи заявили об их отравлении. Россияне же из-за загрязнения воздуха эвакуировали около четырех тысяч человек (большинство из которых — дети) на побережье Крыма, но не объяснили причины возникновения экстренной ситуации.

"На завод не пускали ни международных экологов, ни украинских. Работала крымская экологическая служба, исключительно под контролем оккупационных властей. Скорее всего, служба выполнила политический заказ, сообщив, что все хорошо и будет еще лучше. А люди страдали и писали о своем состоянии в социальных сетях, но официальная власть на это внимания не обращала", — вспоминает эколог.

Тогда так называемые власти оккупированного Крыма заявили, что причиной загрязнения является испарение содержимого кислотного накопителя, используемого "Крымским титаном". Представители украинской власти считали, что выброс химических веществ в Крыму произошел из-за российских военных, которые на учениях якобы обстреляли завод.

Специалисты объясняют: в результате взрыва в воздухе образовался опасный уровень аэрозолей сульфатной кислоты, который спровоцировал коррозию металлических предметов и появление сухих листьев. При вдыхании люди могли чувствовать кислый привкус, тяжесть дыхания и даже воспаление дыхательных путей.

Задача подразделения радиологической и химической безопасности — обеспечить безопасность и защиту солдат Фото: Минобороны РФ

Профессор кафедры экологии Киево-Могилянской академии Хлобыстов предполагает, что авария технологически была связана именно с тем, что не хватало технической воды, которая доставлялась до того по Северо-Крымскому каналу.

"Были нарушения правила безопасности и правила реализации технологических процессов, возможно, при попытке запустить производство, — объясняет он. — Если взорвать этот пруд с концентрацией опасных отходов, возникнет опасная ситуация".

Эколог говорит, что взрыв на "Крымском титане" будет иметь опасные последствия для экосистемы вокруг. В первую очередь для озера Сиваш. Что касается других государств, Турции или Румынии, о которых сейчас упоминают, то, вероятно, им ничего не угрожает. Если такое токсичное облачко и долетит до них, то настолько растворится в воздухе, что никто ничего не почувствует.

Какова военная целесообразность аварии на "Крымском титане"

Военный эксперт Павел Нарожный говорит, что россияне готовы пойти на это преступление, чтобы замедлить украинское наступление.

"Чего они ожидали, когда взорвали плотину Каховской ГЭС? Что это будет препятствовать украинскому наступлению. Так будет и на этот раз", — реагирует он на вопрос.

Напомним, ранее и партизанское движение "Атеш" сообщало, что российские оккупанты начали минировать крымский завод. "Очевидно, рашисты считают, что украинские силы вскоре будут на админгранице с Крымом. Это делается для того, чтобы остановить наступление ВСУ и обвинить Украину в "экологическом терроризме", — говорится в сообщении.

Но Нарожный отмечает: "В каждом подразделении есть подразделение радиологической и химической безопасности. Их задача — обеспечить безопасность и защиту солдат".

"Наши спасатели давно имеют протокол, как вести себя в результате аварии с утечкой аммиака, — говорит и эколог. — Надо минимизировать вдыхание загрязненного воздуха, использовать маски, желательно несколько часов не выходить на улицу и пить много воды. И не поддаваться панике".

Эксперты говорят, если россияне решатся взорвать какую-то часть завода, то это будет не только провокация против гражданского населения и попытка остановить украинское наступление, но и желание уничтожить стратегические украинские предприятия и земли.

"Они просто уничтожают все, что они должны оставить, — добавляет Евгений Хлобыстов. — Россияне используют тактику выжженной земли, мол, "после нас ничего не должно остаться". Поэтому раньше оккупанты вывезли с завода все ценное оборудование. Сейчас уже готовятся к деоккупации Крыма. Главная цель этого минирования — уничтожение производства, а не экологическая катастрофа".

Сейчас, по словам Хлобыстова, Крымскотатарский ресурсный центр готовит перечень объектов Крыма, которые являются наиболее техногенно опасными вследствие их сознательного разрушения. Речь идет о канализационных сетях, химически опасных предприятиях, нефтебазах, нефтехранилищах. Он отмечает, что сейчас трудно оценить их количество, поскольку много парамилитарной деятельности в Крыму проводится под грифом "совершенно секретно".

"Но мой внутренний прогноз ситуации: все, что россияне не смогут с собой забрать, — уничтожат. А когда будут уничтожать, могут нанести огромный вред и людям, и окружающей среде", — заключает эксперт.