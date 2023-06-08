Атомная угроза. Пойдет ли РФ после подрыва Каховской ГЭС на контролируемую аварию на ЗАЭС

Пока ситуация на Запорожской АЭС может выйти из-под контроля в любой момент. Жителей Энергодара просят покинуть город из-за возможной угрозы утечки радиации. Фокус узнавал, какова вероятность аварии на АЭС и что делается для того, чтобы ее предотвратить.

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После подрыва Каховской гидроэлектростанции разговоры о вероятности техногенных катастроф на территориях, оккупированных Россией, уже не выглядят угрозами пропаганды. Первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк отмечает, что после подрыва оккупированной РФ дамбы в Каховке в ночь на 6 июня сложно прогнозировать, как могут действовать россияне в Энергодаре. И хотя он не упоминает о возможном подрыве отдельных сооружений станции, но отмечает, на ее территории — российские военные и склады боеприпасов, что уже опасно: в случае выхода ситуации из-под контроля вряд ли можно рассчитывать, что оккупанты дадут "коридоры" для выезда гражданского населения. Сейчас они не способствуют эвакуации с затопленного левого берега Херсонской области.

Почему ядерный контроль на ЗАЭС сомнителен

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) и город Энергодар в оккупации с первых дней войны. На территории города и атомного объекта располагаются российские военные, их техника и склады боеприпасов. С территорий вокруг станции россияне ведут обстрелы правого берега Днепра, а на крышах реакторных сооружений АЭС оборудовали огневые позиции, понимая, что ответа от Вооруженных сил Украины не будет.

Эксперты утверждают, ситуация на атомной станции в Энергодаре остается стабильно напряженной. И это несмотря на то, что там все время дежурят эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Под их контролем состоялась остановка всех шести энергоблоков крупнейшей атомной станции Европы.

Однако об опасности говорят именно в агентстве.

Через несколько часов после подрыва дамбы Каховской ГЭС руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил: "Непосредственных рисков для ядерной безопасности нет", но при этом выразил обеспокоенность падением уровня воды в резервуаре, откуда поступает вода для охлаждения реакторов. Впоследствии объяснил, что может произойти, если реакторы не охлаждать. "Мы не хотим сеять панику, но это серьезная ситуация, потому что обычно в этих реакторах должен циркулировать гарантированный объем воды. Если вы начнете терять эту способность, тогда у вас возникнет проблема. Проблема может быть отодвинута на несколько дней или недель, но она будет существовать", — отметил Гросси.

Если в пруду для охлаждения упадет уровень воды, начнут работать насосы, поставленные после аварии на АЭС Фукусимы Фото: Минобороны Украины

Между тем в украинском Энергоатоме утверждают: ситуация на Каховском водохранилище не несет прямых рисков для Запорожской АЭС, а в случае снижения уровня в водохранилище у персонала есть план действий. "Даже если в нем вообще не будет воды, проект предусматривает меры его подпитки", — говорит президент компании Петр Котин.

От панических настроений к логическим объяснениям

"ЗАЭС с точки зрения ядерной безопасности — в безопасности, но физическая безопасность — нарушена. Риски, бесспорно, есть", — говорит Фокусу директор специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея" Геннадий Рябцев.

Он предполагает, что россияне способны сначала организовать не физическую утечку радиации, а информационную операцию.

"Информационную провокацию. Что-то заявить в своих медиа, что-то снять на видео и пустить в эфир. Эта информация будет ориентирована на внутреннюю российскую аудиторию. Сейчас они убеждают россиян, что это Украина взорвала плотину, — добавляет он. — Хотя, справедливости ради хочется сказать, чтобы вызвать панические настроения у людей — не только в России, но и в Украине, россиянам иногда и усилий прилагать не надо. Недавно в одном украинском телеграмм-канале прочитал, что грозит реальная ядерная опасность в результате разрушения Каховской ГЭС. Чтобы узнать больше — надо подписаться на канал, а внизу еще и приписка: "информация из официальных источников". Нам с такими каналами и специальные российские операции не нужны. Но надо помнить: распространение паники среди населения — преступление. Речь идет о статье 173-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (распространение ложных слухов). А сейчас, во время военного положения, может даже и о статье Уголовного кодекса".

В то же время Рябцев, ссылаясь на слова Котина, говорит, что отсутствует опасность опустошения пруда системы охлаждения — в нем сейчас почти 17 метров воды, и главное — он никак не связан с каховским водохранилищем.

"Там другие источники питания, пруд — изолированный. Это требования безопасности. Выстроена отдельная система для охлаждения реакторов, которые сейчас находятся в рабочем состоянии и не генерируют энергию, следовательно, требуют меньшего количества воды для охлаждения", — добавляет эксперт.

Но пока речь идет не только о технических проблемах или информационных спецоперациях, но и о действиях российских военных, которые живут на станции. Сложно спрогнозировать состояние ядерной и радиационной безопасности в условиях оккупации ЗАЭС террористами с оружием в руках и пребывания нелегитимного персонала из РФ.

Почему российская армия уничтожает оккупированные территории

Игорь — житель Энергодара. Он уехал еще до начала полномасштабного вторжения, но в городе остаются его родные. В разговоре с Фокусом отмечает, энерготаомцы давно признали, что все международные системы безопасности, которые вводились на атомных станциях, сейчас не гарантированы.

"Станция подготовлена к реагированию на различные виды опасностей, но не вооруженного наступления. Никто не знает, что делать с тысячей вооруженных военных и арсеналом оружия, — говорит он. — Конечно, россияне понимают, по станции никто не будет бить. И даже если представить, что освобождают север Запорожской области, то Энергодар, возможно, еще некоторое время будет оставаться в оккупации — с таким арсеналом оружия россияне могут сидеть на АЭС долго. И Украина будет подавать туда электроэнергию, возить продукты, медикаменты, так как речь идет о ядерной безопасности. У меня такое ощущение, что Энергодар будет одно из последних мест, которые деоккупируют. ЗАЭС — их козырь, который они будут держать до последнего".

Зато Игорь обращает внимание на заявление Главного управления разведки Минобороны Украины в конце мая.

"Россияне способны устроить провокацию на ЗАЭС. В ГУР говорили о контролируемой утечке радиации. В результате россияне точно обвинят в ней Украину. И это будет попытка остановить контрнаступление. Я в такой сценарий вполне верю. Россиянам все равно, будет ли какая-то зона заражена, или когда-то на этих территориях смогут жить люди. Это не их земля. Люди, у которых забрали дом и землю, которые туда возвращаются, как россияне говорят везде, не ведут себя как варвары, а как хозяева. Это не про них", — продолжает житель Энергодара.

Энергодар может стать одним из последних деоккупированых мест. ЗАЭС – козырь российской армии, который они будут держать до последнего Фото: Аргументы и факты

Он убежден: РФ выгодно, чтобы крупные промышленные объекты в Украине не работали, даже если им придется уйти из Украины.

"В прошлом году РФ вывезла уже все, что могла со станции — документы, технологии. Как известно, ЗАЭС переходила с российского топлива на американское — компании Westinghouse, состоялась модернизация блоков. Американцы очень обеспокоены тем, что некоторые документы о технологиях оказались в руках россиян, — вспоминает Игорь. — Также полностью разворовано оборудование учебно-тренировочного центра. Это был совместный проект Украины и ЕС. Россиянам важно вывозить все так, чтобы АЭС больше никогда не работала. Ольга Кошарная (директор по вопросам информации ассоциации Украинский ядерный форум, — ред.) в одном из комментариев оценивала с вероятностью до 90%, что ЗАЭС может быть вообще не запущена, если не будет деоккупирована до конца лета — за время оккупации она не получает должную поддержку. На ее базе придется строить новую атомную станцию".

Уже после подрыва дамбы Каховской ГЭС Кошарная сказала, что в пруду для охлаждения есть вода и рядом должны быть мобильные помпы, которые приобретены после аварии на Фукусиме и которые должны помпувать воду из других источников в случае, если пруд будет терять воду. Но сомневается, не украдены ли они, как все остальное.

Будут ли расследованы техногенные катастрофы

Между тем эксперты обращают внимание, что РФ готовилась к возможным техногенным катастрофам, в частности подрыву дамбы Каховской ГЭС. 30 мая 2023 года российское правительство приняло постановление о пятилетнем запрете расследования таких на оккупированных территориях Украины, которые Россия считает своими.

Именно поэтому и вызывают беспокойство экспертов, что россияне уже завезли на территорию Запорожской АЭС взрывчатку и заминировали отдельные сооружения.

Также в этом контексте опасность представляет не только ЗАЭС, но и титановый завод в Армянске в оккупированном Крыму. Его также уже заминировали россияне. Как предполагают некоторые эксперты, готовя очередную провокацию. Взрыв может вызвать выброс в воздух тысяч тонн ядовитых веществ, от чего пострадают не только жители Украины, но и, вероятно, Турции и России.

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"Будут взрывать все, до чего будут дотягиваться, когда будут убеждаться, — убежден Геннадий Рябцев, — Они же не будут нам оставлять целые и неповрежденные предприятия. На "Титане" есть токсичные вещества, как и на любом предприятии, хранятся в хранилищах отходов".

Напомним, в августе 2018 года на заводе "Титан" уже случалась авария, в результате которой произошел выброс ядовитого вещества. Из загрязненных регионов вывозили детей, а в прилегающей Херсонской области отравление получили пограничники, которые находились на пункте пропуска "Каланчак". Тогда оккупационные власти заявили, что причиной выбросов и испарения стала жара и нехватка воды. Однако украинская разведка заявила, что авария произошла из-за попадания в отстойники снаряда во время военных учений.