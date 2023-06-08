Атомна загроза. Чи піде РФ після підриву Каховської ГЕС на контрольовану аварію на ЗАЕС

Наразі ситуація на Запорізькій АЕС може вийти з-під контролю у будь-який момент. Жителів Енергодара просять залишити місто через можливу загрозу витоку радіації. Фокус дізнавався, якою є ймовірність аварії на АЕС та що робиться для того, щоб її запобігти.

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Після підриву Каховської гідроелектростанції розмови про ймовірність техногенних катастроф на територіях, що окуповані Росією, вже не виглядають погрозами пропаганди. Перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк зазначає, що після підриву окупованої РФ дамби у Каховці у ніч на 6 червня складно прогнозувати, як можуть діяти росіяни в Енергодарі. І хоча він не згадує про можливий підрив окремих споруд станції, але наголошує, на її території — російські військові та склади боєприпасів, що вже небезпечно: у разі виходу ситуації з-під контролю навряд можна розраховувати, що окупанти дадуть "коридори" для виїзду цивільного населення. Нині вони не сприяють евакуації з затопленого лівого берега Херсонської області.

Чому ядерний контроль на ЗАЕС сумнівний

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) та місто Енергодар в окупації з перших днів війни. На території міста та атомного об'єкта розташовуються російські військові, їх техніка та склади боєприпасів. З територій навколо станції росіяни ведуть обстріли правого берега Дніпра, а на дахах реакторних споруд АЕС обладнали вогневі позиції, розуміючи, що відповіді від Збройних сил України не буде.

Експерти стверджують, ситуація на атомній станції в Енергодарі залишається стабільно напруженою. І це незважаючи на те, що там весь час чатують експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Під їх контролем відбулась зупинку всіх шести енергоблоків найбільшої атомної станції Європи.

Проте про небезпеку говорять саме в агентстві.

За кілька годин після підриву дамби Каховської ГЕС керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив: "Безпосередніх ризиків для ядерної безпеки немає", але при цьому висловив занепокоєння падінням рівня води у резервуарі, звідки надходить вода для охолодження реакторів. Згодом пояснив, що може відбутися, якщо реактори не охолоджувати. "Ми не хочемо сіяти паніку, але це серйозна ситуація, тому що зазвичай у цих реакторах має циркулювати гарантований обсяг води. Якщо ви почнете втрачати цю здатність, тоді у вас виникне проблема. Проблема може бути відсунута на кілька днів або тижнів, але вона буде існувати", — зазначив Гроссі.

Якщо в ставку для охолодженння впаде рівень води, почнуть працювати помпи, які поставили після аварії на АЕС Фукусіми Фото: Міноборони України

Тим часом в українському Енергоатомі стверджують: ситуація на Каховському водосховищі не несе прямих ризиків для Запорізької АЕС, а у разі зниження рівня у водосховищі у персоналу є план дій. "Навіть якщо у ньому взагалі не буде води, проєкт передбачає заходи його підживлення", — говорить президент компанії Петро Котін.

Від панічних настроїв до логічних пояснень

"ЗАЕС з точки зору ядерної безпеки — в безпеці, але фізична безпека — порушена. Ризики, безперечно, є", — говорить Фокусу директор спеціальних проєктів у Науково-технічному центрі "Псіхея" Геннадій Рябцев.

Він припускає, що росіяни здатні спочатку організувати не фізичний витік радіації, а інформаційну операцію.

"Інформаційну провокацію. Щось заявити у своїх медіа, щось зняти на відео та пустити в ефір. Ця інформація буде орієнтована на внутрішню російську аудиторію. Зараз вони переконують росіян, що це Україна підірвала греблю, — додає він. — Хоча, справедливості заради хочеться сказати, аби викликати панічні настрої у людей — не тільки в Росії, а й в Україні, росіянам інколи і зусиль докладати не треба. Нещодавно в одному українському телеграм-каналі прочитав, що загрожує реальна ядерна небезпека внаслідок руйнування Каховської ГЕС. Аби дізнатися більше — треба підписатися на канал, а внизу ще й приписка: "інформація з офіційних джерел". Нам з такими каналами і спеціальні російські операції не потрібні. Але треба пам’ятати: поширення паніки серед населення — злочин. Йдеться про статтю 173-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (поширювання неправдивих чуток). А зараз, під час воєнного стану, може навіть і про статтю Кримінального кодексу".

Водночас Рябцев, посилаючись на слова Котіна, говорить, що відсутня небезпека спустошення ставка системи охолодження — у ньому зараз майже 17 метрів води, й головне — він жодним чином не пов'язаний з каховським водосховищем.

"Там інші джерела живлення, ставок — ізольований. Це вимоги безпеки. Вибудована окрема система для охолодження реакторів, які зараз перебувають в робочому стані й не генерують енергію, отже потребують меншої кількості води для охолодження", — додає експерт.

Але наразі не йдеться лише про технічні проблеми або інформаційні спецоперації, а й про дії російських військових, які живуть на станції. Складно спрогнозувати стан ядерної та радіаційної безпеки в умовах окупації ЗАЕС терористами зі зброєю в руках та перебування нелегітимного персоналу з РФ.

Чому російська армія знищує окуповані території

Ігор — мешканець Енергодара. Він виїхав ще до початку повномасштабного вторгнення, але у місті залишаються його рідні. У розмові з Фокусом наголошує, енерготаомці давно визнали, що всі міжнародні системи безпеки, які запроваджувалися на атомних станціях, зараз не гарантовані.

"Станція підготовлена до реагування на різні види небезпек, але не збройного наступу. Ніхто не знає, що робити з тисячею озброєних військових та арсеналом зброї, — говорить він. — Звісно, росіяни розуміють, по станції ніхто не битиме. І навіть якщо уявити, що звільняють північ Запорізької області, то Енергодар, можливо, ще певний час залишатиметься в окупації — з таким арсеналом зброї росіяни можуть сидіти на АЕС довго. І Україна буде подавати туди електроенергію, возити харчі, медикаменти, бо ж йдеться про ядерну безпеку. У мене таке відчуття, що Енергодар буде одне з останніх місць, що деокупують. ЗАЕС — їх козир, який вони будуть тримати до останнього".

Натомість Ігор звертає увагу на заяву Головного управління розвідки Міноборони України наприкінці травня.

"Росіяни здатні влаштувати провокацію на ЗАЕС. В ГУР говорили про контрольований витік радіації. У результаті росіяни точно звинуватять у ньому Україну. І це буде спроба зупинити контрнаступ. Я у такий сценарій цілком вірю. Росіянам все одно, чи буде якась зона заражена, чи колись на цих територіях зможуть жити люди. Це не їх земля. Люди, у яких забрали дім та землю, які туди повертаються, як росіяни кажуть скрізь, не поводяться як варвари, а як господарі. Це не про них", — продовжує мешканець Енергодара.

Енергодар може стати одним з останніх місць, що деокупують. ЗАЕС — козир російської армії, який вони будуть тримати до останнього Фото: Аргументы и факты

Він переконаний: РФ вигідно, аби великі промислові об’єкти в Україні не працювали, навіть якщо їм доведеться піти з України.

"Минулого року РФ вивезла вже все, що могла зі станції — документи, технології. Як відомо, ЗАЕС переходила з російського паливо на американське — компанії Westinghouse, відбулася модернізація блоків. Американці дуже занепокоєні тим, що деякі документи про технології опинились в руках росіян, — згадує Ігор. — Також повністю розкрадене обладнання навчально-тренувального центру. Це був спільний проєкт України та ЄС. Росіянам важливо вивозити все так, аби АЕС більше ніколи не працювала. Ольга Кошарна (директорка з питань інформації асоціації Український ядерний форум, — ред.) в одному з коментарів оцінювала з вірогідністю до 90%, що ЗАЕС може бути взагалі не запущена, якщо не буде деокупована до кінця літа — за час окупації вона не отримує належну підтримку. На її базі доведеться будувати нову атомну станцію".

Вже після підриву дамби Каховської ГЕС Кошарна сказала, що у ставку для охолодження є вода та поряд мають бути мобільні помпи, які придбані після аварії на Фукусімі і які мають помпувати воду з інших джерел у випадку, якщо ставок втрачатиме воду. Але сумнівається, чи не вкрадені вони, як усе інше.

Чи будуть розслідуванні техногенні катастрофи

Тим часом експерти звертають увагу, що РФ готувалась до можливих техногенних катастроф, зокрема підриву дамби Каховської ГЕС. 30 травня 2023 року російський уряд ухвалив постанову про п'ятирічну заборону розслідування таких на окупованих територіях України, які Росія вважає своїми.

Саме тому і викликають занепокоєння експертів, що росіяни вже завезли на територію Запорізької АЕС вибухівку та замінували окремі споруди.

Також у цьому контексті небезпеку становить не тільки ЗАЕС, але й титановий завод в Армянську в окупованому Криму. Його також вже замінували росіяни. Як припускають деякі експерти, готуючи чергову провокацію. Вибух може спричинити викид в повітря тисяч тонн отруйних речовин, від чого постраждають не тільки мешканці України, а й, ймовірно, Туреччини та Росії.

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"Підриватимуть все, до чого дотягуватимуться, коли тікатимуть, — переконаний Геннадій Рябцев. — Вони ж не будуть нам залишати цілі і неушкоджені підприємства. На "Титані" є токсичні речовини, як і на будь-якому підприємстві, зберігаються у сховищах відходів".

Нагадаємо, у серпні 2018 року на заводі "Титан" вже траплялась аварія, в результаті якої стався викид отруйної речовини. З забруднених регіонів вивозили дітей, а в прилеглій Херсонській області отруєння зазнали прикордонники, які перебували на пункті пропуску "Каланчак". Тоді окупаційна влада заявила, що причиною викидів та випаровування стала спека та брак води. Однак українська розвідка заявила, що аварія сталася через потрапляння у відстійники снаряда під час військових навчань.