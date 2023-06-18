Несмотря на западное вооружение: Песков заявил об успешной демилитаризации Украины (видео)

Спикер российского президента подчеркнул, что у Украины практически нет той техники, которая была в начале полномасштабного вторжения.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что задача РФ по "демилитаризации Украины" частично выполнена. Об этом сообщают росСМИ.

По словам спикера президента России, в начале полномасштабного вторжения у Украины было много вооружения, которое россияне "уничтожили". После этого все больше поставляют военную технику и "усложняют конфликт" западные партнеры.

"Действительно, Украина была сильно милитаризована на момент начала специальной военной операции (полномасштабной войны, — ред.). И, как вчера сказал Путин, одной из задач была демилитаризация. Фактически эта задача выполнена. Потому что все меньше и меньше своего оружия Украина использует и все больше систем вооружения, которые ей поставляют страны Запада", — отмечает Песков.

По словам спикера Путина, западные партнеры Украины "во главе с Вашингтоном" становятся стороной конфликта и усложняют ситуацию.

"Конфликт затягивается. Ситуация в Европе становится более напряженной", — добавляет пресс-секретарь.

Напомним, Дмитрий Песков 11 июня 2023 заявил о не готовности вступать в диалог с украинской стороной.

Также Фокус писал о возможности передачи Украине истребителей F-16 от Дании при одном условии, о чем стало известно 17 июня 2023.