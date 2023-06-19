Только Киев может определять приемлемые условия мира в Украине, — Столтенберг

Генсек НАТО считает, что замораживание украинского конфликта или принятие сделки на условиях России не принесет мира Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что приемлемые условия для достижения мира в Украине может определять только Киев. Об этом он сказал в интервью газете Welt am Sonntag.

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась, но для того, чтобы мир мог быть долгосрочным, он должен быть справедливым", — сказал лидер альянса.

Столтенберг подчеркнул, что только Украина может определять приемлемые для этого условия.

По словам генсека НАТО, замораживание украинского конфликта или принятие условий России не принесет мира Украине.

Также Столтенберг заявил, что для вступления в альянс Киев должен "самоутвердиться в качестве сильного государства". Достижению этой цели будет способствовать пакет мер, которые планируется принять на саммите НАТО в Вильнюсе.

"Будущее Украины — в НАТО, но сейчас приоритетом для Украины является самоутверждение в качестве суверенного и независимого государства — иначе нет возможности обсуждать членство", — заявил газете Welt am Sonntag глава НАТО Йенс Столтенберг. Он добавил: "Мы должны обеспечить, чтобы, когда эта война закончится, существовали надежные механизмы безопасности Украины, чтобы Россия не могла перевооружиться и снова напасть, а цикл российской агрессии разорвался".

17 июня сообщалось о том, что Столтенберг может остаться главой НАТО. Нынешний генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг, вероятно, получит предложение остаться на своей должности еще на один год.

Ранее, 16 июня, Фокус писал о том, что Украина не получит приглашение в НАТО во время саммита в Вильнюсе, который пройдет уже в июле.