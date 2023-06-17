Сталкивается с двойной проблемой: Столтенберг может остаться главой НАТО, – СМИ

По словам журналистов, внутри НАТО, вероятно, нет консенсуса касательно кандидатуры нового лидера. При этом в Альянсе опасаются демонстрации разобщенности на фоне продолжающейся войны в Украине.

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Нынешний генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг, вероятно, получит предложение остаться на своей должности еще на один год. Об этом 17 июня пишет издание Reuters со ссылкой на официального представителя США и источник, знакомый с ходом переговоров.

Авторы публикации отмечают, что Столтенберг, который возглавляет НАТО уже девять лет, должен уйти в отставку в сентябре этого года. При этом он имеет поддержку среди членов оборонного союза.

"Администрация Байдена рассматривает идею о том, чтобы Столтенберг остался еще на год", — заявил официальный представитель США.

По словам источника, в настоящее время внутри НАТО, вероятно, нет консенсуса касательно замены кандидатуры Столтенберга. В связи с этим, его могут попросить в четвертый раз продлить свой срок пребывания на должности из-за опасения продемонстрировать разобщенность на фоне войны в Украине.

Как отмечают журналисты, глава НАТО сейчас сталкивается с двойной проблемой. Он должен удерживать союзников вместе для оказания помощи Киеву. В то же время он обязан избегать эскалации, которая может втянуть Альянс в прямое столкновение с РФ.

Напомним, что 8 июня Джо Байден прокомментировал вероятность того, что новым генеральным секретарем НАТО станет кандидат из Великобритании. По его словам, в этой стране есть "очень квалифицированный специалист", однако в Альянсе продолжаются дискуссии.

Мы также писали о том, что 14 июня Джо Байден поддержал план генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который предусматривает, что Украина не должна выполнять план действий по членству (ПДЧ) для вступления в Альянс.