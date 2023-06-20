Зеленский назначил замглавы МИД Мельника послом в Бразилии

Ранее Андрей Мельник был послом Украины в Германии, а в 2022 году был назначен заместителем министра иностранных дел. Кандидатуру дипломата как посла уже одобрило бразильское правительство.

Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Мельника послом Украины в Бразилии. Соответствующий указ президента был опубликован на сайте Офиса Президента 20 июня.

"Назначить Мельника Андрея Ярославовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Федеративной Республике Бразилия", — говорится в указе.

Ранее, 11 мая, на правительственном сайте Бразилии было опубликовано заявление об одобрении его кандидатуры.

"Правительство Бразилии с удовольствием сообщает, что предоставило агреман господину Андрею Мельнику на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Бразилии", — отмечено в сообщении.

Согласно данным Министерства иностранных дел Украины, Мельник в 2014-2022 годах занимал должность посла в Германии и в ноябре 2022 года был назначен замглавы МИД.

"Отвечает за развитие отношений с государствами Северной и Южной Америки, а также Карибского бассейна, вопросы международного права и государственного протокола, а также за взаимодействие с зарубежным украинством", — говорится в справке министерства.

Напомним, 20 июня глава Минвосстановления Александр Кубраков проинформировал, что министерство планирует презентовать 45 проектов с международными структурами, а также план унификации процедур, цифровизации процессов и большего привлечения частного бизнеса к востановлению Украины.

Ранее, 19 июня, премьер-министр Денис Шмыгаль ответил на петицию об увольнении главы МКИП Александра Ткаченко. По его словам, оснований для устранения чиновника нет.