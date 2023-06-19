Резонансная петиция против министра культуры: Шмыгаль ответил на призыв отстранить Ткаченко

По словам Шмыгаля, установить факты и обстоятельства указанных в петиции обвинений невозможно. В то же время сам Ткаченко обратился к Секретариат Кабмина с опровержением.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассмотрел петицию с призывом отстранить министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко и сообщил, что не видит оснований для его увольнения. Об этом сообщается в официальном ответе Шмыгаля на петицию, опубликованном 19 июня на Правительственном портале Украины.

"Из содержания рассматриваемой петиции невозможно установить факты и обстоятельства, которые давали бы четкие основания для осуществления премьер-министром Украины своих полномочий по нарушению перед Верховной Радой Украины вопроса об увольнении министра культуры и информационной политики Ткаченко А.В.", – отметил премьер-министр.

Также Шмыгаль отмечает, что на адрес Секретариата Кабинета министров поступало письмо от Александра Ткаченко, в котором он отвергает все высказанные в петиции обвинения, поскольку петиция не содержит никаких фактов, касающихся его деятельности на должности.

Петиция с требованием уволить Ткаченко: подробности

7 марта была опубликована петиция с призывом отстранить Министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

Текст петиции Фото: kmu.gov.ua

"Находясь на посту Министра культуры и информационной политики, осуществлял руководство его деятельностью таким образом, что привел к стагнации в культурной сфере. Несоблюдением слова, публично осквернил память всех погибших Героев Украины и проявил крайнее пренебрежение к ним, бойцам, тем, кто сейчас отдает свою жизнь. Народ возмущен политикой господина Ткаченко", — сообщалось в заявлении.

В конце апреля Александр Ткаченко выступил за сотрудничество с "полезными" россиянами. В то же время, он поддержал белые и черные списки артистов из РФ, что вызвало еще более сильный общественный резонанс.

Ко 2 июня петиция к главе Кабмина Денису Шмыгалю сделать представление в ВР об увольнении Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики набрала 25 тыс. голосов.

15 июня нардеп от партии "Слуга народа" Никита Потураев, прокомментировал петицию с требованием уволить Александра Ткаченко, сравнив ее с "публичным доносом сталинских времен".