"Наша обязанность — инвестировать в страну мечты": в ЕС видят Украину членом Союза

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, страны Запада должны продолжить помогать Украине, пока продолжается война против РФ.

Украина в будущем станет полноценным членом европейской семьи, поэтому Европейский союз обязан делать инвестиции в страну мечты. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции по восстановлению Украины 21 июня.

По ее словам, Запад должен помогать Украине в восстановлении для того, чтобы скорее закончилась война на европейском континенте и Киев получил официальное приглашение в ЕС.

"Мы можем быть объединенными, скоординированными и решительными как никогда в том, что Украина должна победить и она победит с нашей поддержкой… Наша обязанность — инвестировать в эту страну мечты — Украину, которая станет членом Европейского Союза", — говорится в сообщении.

Также Урсула фон дер Ляйен добавила, что когда украинцев просят представить будущее своей страны, они говорят о флагах Европейского союза в мирных городах, поэтому инвестиции должны продолжиться.

Также ни у кого не осталось сомнений в том, что Украина должна стать частью большой европейской семьи, однако сроки никто не может озвучить.

Напомним, 31 мая сообщалось, что НАТО может предоставить гарантии безопасности до вступления в Альянс. Это предложение направлено на то, чтобы укрепить безопасность Украины и подчеркнуть поддержку со стороны НАТО в свете текущих геополитических событий.

19 мая сообщалось, что в ЕС выступили против переговоров между РФ и Украиной на равных условиях. Урсула фон дер Ляйен поддержала Формулу мира Владимира Зеленского и заявила, что только с ее помощью может наступить мир на европейском континенте.