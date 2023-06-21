Путин обсуждал с российскими элитами заморозку войны в Украине, — эксперт

По информации политолога Николая Давидюка, собранные лидером Кремля элиты предлагали ему какие-то очередные "минские" или "стамбульские" переговоры.

Политолог Николай Давидюк со ссылкой на собственные инсайды в Великобритании рассказал о встрече российского президента Владимира Путина с представителями элиты. Об этом он рассказал в комментарии Фокусу.

"У меня есть инсайд из Великобритании. Рассказали, что Путин собирал свои элиты, чтобы поговорить о ситуации. На этой встрече было сказано, что веры в победу уже нет. Наибольшей победой для Путина сейчас будет заморозка активных боевых действий. Поэтому проталкивают какие-то очередные "минские" или "стамбульские" переговоры. Мы это уже проходили в 2014 году – через восемь лет Путин подготовил полномасштабное вторжение", — рассказывает Давидюк.

По его словам, некоторые западные политики начинают готовить Украину к возможным переговорам. Там до сих пор есть те, кто верит и хочет сохранить лицо Путину. В свою очередь, Кремль всячески запускает процессы подталкивания Украины к столу переговоров.

Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью The Wall Street Journal заявил, что невозможно говорить о мирных переговорах с Кремлем без полного вывода войск из Украины.

Вместе с тем Киев пытается привлечь к мирному плану Владимира Зеленского Бразилию и Индию. Свои варианты мирных инициатив по войне в Украине уже успели озвучить лидеры Китая и Южно-Африканской республики. Также известно о плане, разрабатываемом правительством Индонезии.

Напомним, в середине мая стало известно, что официальные лица в США считают, что растет вероятность того, что российско-украинская война может превратиться в замороженный конфликт на многие годы, как это происходит на Корейском полуострове.

При этом, в конце мая пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о редкой "солидарности" Москвы со странами Запада: российское руководство выступает против заморозки войны в Украине.

Больше читайте в материале Фокуса "Переговоры или война: к чему готовиться Украине после контрнаступления".