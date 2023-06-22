"Делаю все, чтобы поддержать его": Дуда признался в крепкой дружбе с Зеленским (видео)

По мнению польского лидера, президент Украины продемонстрировал характер и важные черты в трудное время для украинского народа.

Президент Польши Анджей Дуда рассказал, что у него с украинским лидером Владимиром Зеленским дружеские отношения. Об этом он сообщил в интервью Радио ZET.

По словам политика, с украинским политиком постоянно поддерживается связь. Он отметил, что прочность и важность этих взаимоотношений невозможно переоценить.

"Могу сказать, что в политическом плане он мой друг", — рассказал Дуда.

Польский руководитель подчеркнул, что существует крепкая дружба в политике с чувством взаимного уважения, прежде всего его уважения к украинскому лидеру. Дуда обратил внимание на то, что Зеленский продемонстрировал характер и важные черты в трудное время для украинского народа.

"Я делаю все, чтобы поддержать его", — добавил он.

Дуда о перспективах Украины с НАТО

Дуда считает, что Украина должна как можно скорее вступить в НАТО. По его словам, у него все же есть надежда на то, что предстоящий саммит Альянса, который состоится в Литве, даст положительный эффект. Политик верит, что мероприятие принесет "свет в конце тоннеля", к которому так стремится наше государство. Польский лидер обратился к странам-членам НАТО с призывом как можно быстрее включить нашу страну в оборонную структуру, что позволит улучшить ситуацию с безопасностью на континенте.

Напомним, Анджей Дуда заявлял в конце мая, что не стоит недооценивать устаревшую технику РФ в Украине, поскольку она все еще угрожает. Расконсервированная техника оккупантов, как отметил польский президент, несмотря на свой возраст, остается смертоносной, и к этому следует относиться серьезно. По его словам, Российская Федерация остается ядерной державой, которая имеет огромные склады вооружения, и проиграет она после того, как войска будут отброшены за международно признанные границы Украины 1991 года.