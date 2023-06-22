ОАЭ и ЮАР предложили переговоры между парламентами Украины и России для завершения войны

Делегация считает, что стоит принять парламенты каждой страны для дальнейшего обсуждения шагов, которые помогут завершить боевые действия в Украине.

Парламенты Объединенных Арабских Эмиратов и Южной Африки заявили, что стоит провести переговоры между Украиной и Россией для прекращения войны. Об этом информирует News24.

Во время встречи представители обоих государств заявили, что стоит принять парламенты каждой страны для дальнейшего обсуждения шагов, которые помогут завершить боевые действия в Украине. Украинские и российские коллеги якобы положительно оценили работу делегации.

Следующие решения предусматривают привлечение двух парламентов к обсуждению таких тем:

отправка письма с подробным описанием путей смягчения гуманитарных последствий войны в четырех сферах: ядерная безопасность, защита экологически уязвимых объектов, продовольственная безопасность, доступ к военнопленным и обмен ими;

попытки отыскать возможные пути для приглашения обеих делегаций собраться в определенном месте для обсуждения инициатив;

взаимодействие с другими сторонами для содействия позитивным изменениям в текущей эскалации длительного конфликта.

"Мирные инициативы" африканской делегации

Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса с делегацией лидеров африканских стран привез в украинскую столицу свой план мирной инициативы. Интерес стран Африки заключается во включении определенных призывов к деэскалации боевых действий. Речь идет о безотлагательном начале переговоров, освобождении военнопленных и возвращении Россией похищенных детей, а также о поддержке большой гуманитарной миссии.

Представители делегаций подтвердили, что суверенитет государств следует уважать в соответствии с принципами и нормами Устава Организации Объединенных Наций. Они высказались за настоятельную необходимость обеспечения безопасности обеих стран.

Напомним, 16 июня в МИД Украины объяснили, что ракетная атака на Киев во время пребывания африканской делегации была целенаправленным шагом. По мнению главы ведомства, Россия показала африканцам, что хочет войны.