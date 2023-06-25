Зеленский провел переговоры с Байденом: о чем разговаривали президенты

Лидеры двух стран обсудили боевые действия в Украине, провалившийся мятеж Евгения Пригожина и скоординировали позиции накануне саммита НАТО в Вильнюсе. Отдельно Зеленский поблагодарил Байдена за предоставленные ЗРК Patriot.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 25 июня, провел телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Говорил с Президентом США Джозефом Байденом. Позитивный и вдохновляющий разговор", — написал Зеленский.

Он уточнил, что обсудил с американским президентом ход боевых действий и процессы, которые происходят в России. Украинский лидер отметил, что мир должен давить на Россию до восстановления международного порядка.

Также Зеленский поблагодарил США за неослабевающую поддержку Украины и особенно за зенитные ракетные комплексы Patriot.

Кроме того политики обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойных средствах поражения.

"Важно в дальнейшем увеличивать способности Украины по защите нашего неба. В этом контексте поблагодарил и за поддержку коалиции истребителей", — отметил Зеленский.

Напоследок главы двух стран скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО и обсудили продолжение работы над реализацией Украинской формулы мира и подготовку к Глобальному саммиту.

Напомним, 16 июня президент Украины Владимир Зеленский пригласил Трампа и Десантиса в Украину. Политик напомнил, что в случае победы России Путин продолжил бы захват территорий соседних стран. Также Зеленский подверг сомнению заявление Трампа об "окончании войны в Украине за 24 часа".

А 26 апреля Владимир Зеленский высказался о разговоре с Си Цзиньпином. Политики поговорили о завершении войны Украины с РФ, о мирных планах Киева и Пекина, а также о развитии украинско-китайских отношений.