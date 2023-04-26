Партнер номер один: Зеленский высказался о разговоре Си Цзиньпином (видео)

Во время разговора Зеленский и Си Цзиньпин поговорили о завершении войны Украины с РФ, о мирных планах Киева и Пекина, а также о развитии украинско-китайских отношений.

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26 апреля президент Украины Владимир Зеленский поговорил с главой КНР Си Цзиньпином о войне с Россией. Президент Украины поделился подробностями беседы у себя в Telegram.

По его словам, разговор политиков продолжался целый час.

"В ходе часового общения обсудили весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений. Отдельное внимание было уделено путем возможного взаимодействия с целью установления справедливого и устойчивого мира для Украины", — написал он.

Зеленский отметил, что украинский народ хочет мира. Сейчас он борется за свое будущее с российским агрессором, право самообороны основано на Уставе ООН. Мира невозможно достичь за счет территориальных компромиссов.

Также, по словам президента, во время беседы с СИ обсуждалось развитие отношений Украины и Китая.

"До полномасштабного российского вторжения Китай являлся торговым партнером Украины номер один. Верю, что наш сегодняшний разговор даст мощный импульс возвращению, сохранению и развитию этой динамики на всех уровнях", — отметил Зеленский.

Пресс-служба президента о разговоре Зеленского и Си Цзиньпина

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров у себя в Facebook впервые написал о том, что главы государств поговорили.

"Президент Украины только что завершил почти часовой телефонный разговор с главой КНР", — написал он.

Затем в эфире телемарафона Никифоров рассказал, что Зеленский и Си говорили о плане урегулирования войны в Украине. По его словам, сам факт того, что лидеры поговорили между собой — важен, так как теперь возобновлен диалог между странами. Более того, это может ознаменовать развитие отношений Украины и Китая.

"Это только начало диалога", — сказал Никифоров.

Что касается войны России против Украины, то между лидерами состоялся "обмен мнениями" о мирном плане. Глава КНР публично представил свое видение завершения конфликта, президент Украины ознакомил его с мнением украинской стороны.

"Приятно, что есть определенные моменты, такие точки пересечения", — отметил пресс-секретарь.

Никифоров отреагировал на то, что КНР отправила в Украину своего дипломата. По его словам, Киев положительно настроен на такой разговор с Пекиной.

Он заявил, что Китай и Украина согласились, что нельзя допустить использование ядерного оружия, а также его распространение. Пекин также согласен с тем, что недопустимо брать в заложники ядерные объекты. По словам Никифорова, пока рано давать оценку переговорам.

Никифоров о разговоре Си Цзиньпина и Зеленского

Напомним, что еще 24 февраля, в годовщину полномасштабной войны, МИД Китая опубликовал свой "мирный план", состоящий из 12 пунктов. Первым пунктом указано "уважение суверенитета всех стран". Среди прочего, дипломаты Поднебесной призывают мир отказаться от менталитета Холодной войны, а также возобновить мирные переговоры.

Также 26 апреля стало известно, что Китай направил в Украину бывшего посла в РФ с наградами от Путина. В 2019 году спецпредставитель КНР получил государственную награду из рук президента России. Согласно открытым источникам, Ли Хуэй много лет проработал в России и Советском Союзе.