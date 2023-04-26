Партнер номер один: Зеленський висловився про розмову Сі Цзіньпіном (відео)

Під час розмови Зеленський та Сі Цзіньпін поговорили про завершення війни України з РФ, про мирні плани Києва та Пекіна, а також про розвиток українсько-китайських відносин.

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26 квітня президент України Володимир Зеленський поговорив із головою КНР Сі Цзіньпіном про війну з Росією. Президент України поділився подробицями бесіди у себе в Telegram.

За його словами, розмова політиків тривала цілу годину.

"Під часового спілкування обговорили весь комплекс актуальних питань двосторонніх відносин. Окрему увагу було приділено шляхом можливої взаємодії з метою встановлення справедливого та сталого миру для України", — написав він.

Зеленський зазначив, що український народ хоче миру. Наразі він бореться за своє майбутнє з російським агресором, право самооборони засноване на Статуті ООН. Миру неможливо досягти коштом територіальних компромісів.

Також, за словами президента, під час бесіди із СІ обговорювався розвиток відносин України та Китаю.

"До повномасштабного російського вторгнення Китай був торговим партнером України номер один. Вірю, що наша сьогоднішня розмова дасть потужний імпульс поверненню, збереженню та розвитку цієї динаміки на всіх рівнях", — зазначив Зеленський.

Пресслужба президента про розмову Зеленського та Сі Цзіньпіна

Прессекретар президента України Сергій Никифоров у себе в Facebook уперше написав про те, що голови держав поговорили.

"Президент України щойно завершив майже годинну телефонну розмову з головою КНР", — написав він.

Потім в ефірі телемарафону Никифоров розповів, що Зеленський та Сі говорили про план врегулювання війни в Україні. За його словами, сам факт того, що лідери поговорили між собою, є важливим, оскільки тепер відновлено діалог між країнами. На додаток, це може ознаменувати розвиток відносин України та Китаю.

"Це лише початок діалогу", — сказав Никифоров.

Щодо війни Росії проти України, то між лідерами відбувся "обмін думками" про мирний план. Голова КНР публічно представив своє бачення завершення конфлікту, президент ознайомив його з думкою української сторони.

"Приємно, що є певні моменти, такі точки перетину", — зазначив речник.

Никифоров відреагував на те, що КНР відправила до України свого дипломата. За його словами, Київ позитивно налаштований на таку розмову з Пекіном.

Він заявив, що Китай та Україна погодилися, що не можна допустити використання ядерної зброї, а також її поширення. Пекін також погоджується з тим, що неприпустимо брати в заручники ядерні об'єкти. За словами Никифорова, поки що рано давати оцінку переговорам.

Никифоров про розмову Сі Цзіньпіна та Зеленського

Нагадаємо, що ще 24 лютого, у річницю повномасштабної війни, МЗС Китаю опублікувало свій "мирний план", що складається з 12 пунктів. Першим пунктом зазначено "повагу до суверенітету всіх країн". Серед іншого дипломати Піднебесної закликають світ відмовитися від менталітету Холодної війни, а також відновити мирні переговори.

Також 26 квітня стало відомо, що Китай направив в Україну колишнього посла до РФ із нагородами від Путіна. 2019 року спецпредставник КНР отримав державну нагороду з рук президента Росії. Згідно з відкритими джерелами, Лі Хуей багато років пропрацював у Росії та Радянському Союзі.