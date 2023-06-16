"Готовы отправить своих детей на войну?": Зеленский пригласил Трампа и Десантиса в Украину

Президент Украины напомнил, что в случае победы России Путин продолжил бы захват территорий соседних стран. Также Зеленский подверг сомнению заявление Трампа об "окончании войны в Украине за 24 часа".

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил в Киев бывшего президента США Дональда Трампа и губернатора Флориды Рона Десантиса, которые ставили под сомнение продолжение Америкой военной поддержки Украины. Об этом он рассказал в недавнем интервью для издания NBC.

По словам Зеленского, медленные поставки западными союзникам и вооружений для Киева лишь помогают оборонительным усилиям России, а рассмотрение американскими политиками сокращения военной поддержки Украины представляет большой риск.

Также лидер Украины отметил, победы России не произойдет, поскольку в такой случае она перейдет к соседней стране, являющейся союзником НАТО, что может послужить причиной развязывания мировой войны, исходя из положений НАТО о взаимной обороне.

"Готовы ли они начать войну, чтобы отправить своих детей? Готовы ли они умереть?", — сказал он, когда его спросили о Трампе и ДеСантисе.

По словам лидера Украины, отсутствие поставок истребителей F-16 в Украину привело к тому, что его страна теряет преимущество, время и людей.

"Украина хочет иметь возможность конкурировать в воздухе — давайте сделаем это сегодня. А капельная подача F-16 и другого оружия означает, что война продлится дольше", — добавил президент Украины.

Также Зеленский поставил под сомнение мартовское заявление экс-президента США Трампа о том, что он мог бы положить конец конфликту в Украины за одни сутки.

"Почему не он сделал это раньше? Он был президентом, когда здесь шла война. Я думаю, что он не мог этого сделать. Я думаю, сегодня в мире нет людей, которые могли бы просто поговорить с Путиным и положить конец войне", — подытожил Зеленский.

Напомним, в марте 2023 года 45-й президент США Дональд Трамп, пообещал остановить войну в Украине "за 24 часа" в случае, если, снова станет президентом.

Также напомним, что в середине марта губернатор Флориды Рон Десантис высказал мнение, что США не будут бесконечно помогать Украине, поддерживая ее в материально-техническом плане, так как такая помощь наносит ущерб самому государству-донору.